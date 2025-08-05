- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 527
Profit Trade:
1 080 (70.72%)
Loss Trade:
447 (29.27%)
Best Trade:
3.75 USD
Worst Trade:
-7.68 USD
Profitto lordo:
371.64 USD (38 365 pips)
Perdita lorda:
-471.17 USD (34 002 pips)
Vincite massime consecutive:
110 (27.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.08 USD (104)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
11.32%
Massimo carico di deposito:
43.37%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
750 (49.12%)
Short Trade:
777 (50.88%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
0.34 USD
Perdita media:
-1.05 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-21.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.53 USD (23)
Crescita mensile:
-32.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
121.48 USD
Massimale:
121.48 USD (60.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.42% (100.79 USD)
Per equità:
50.09% (40.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1100
|USDCHF
|269
|GBPUSD
|80
|AUDUSD
|56
|NZDUSD
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-11
|USDCHF
|-11
|GBPUSD
|-36
|AUDUSD
|-49
|NZDUSD
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|8.7K
|USDCHF
|662
|GBPUSD
|-2.6K
|AUDUSD
|-2.5K
|NZDUSD
|764
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.75 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 104
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +27.34 USD
Massima perdita consecutiva: -21.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 12
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 31
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 39
|
ICMarketsSC-Live18
|0.28 × 74
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 3244
|
Tickmill-Live02
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 85
|
ICMarketsSC-Live08
|0.45 × 454
|
ICMarketsSC-Live24
|0.46 × 13
|
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.37 × 1881
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|1.55 × 510
Non ci sono recensioni
