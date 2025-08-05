SegnaliSezioni
Song Zhang

NIEPAN

Song Zhang
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -60%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 527
Profit Trade:
1 080 (70.72%)
Loss Trade:
447 (29.27%)
Best Trade:
3.75 USD
Worst Trade:
-7.68 USD
Profitto lordo:
371.64 USD (38 365 pips)
Perdita lorda:
-471.17 USD (34 002 pips)
Vincite massime consecutive:
110 (27.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.08 USD (104)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
11.32%
Massimo carico di deposito:
43.37%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
750 (49.12%)
Short Trade:
777 (50.88%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
0.34 USD
Perdita media:
-1.05 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-21.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.53 USD (23)
Crescita mensile:
-32.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
121.48 USD
Massimale:
121.48 USD (60.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.42% (100.79 USD)
Per equità:
50.09% (40.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1100
USDCHF 269
GBPUSD 80
AUDUSD 56
NZDUSD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -11
USDCHF -11
GBPUSD -36
AUDUSD -49
NZDUSD 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 8.7K
USDCHF 662
GBPUSD -2.6K
AUDUSD -2.5K
NZDUSD 764
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.75 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 104
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +27.34 USD
Massima perdita consecutiva: -21.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 12
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 31
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
VTMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.14 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 39
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 3244
Tickmill-Live02
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 85
ICMarketsSC-Live08
0.45 × 454
ICMarketsSC-Live24
0.46 × 13
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 2
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.37 × 1881
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live11
1.55 × 510
64 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 11:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 07:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 23:00
Share of trading days is too low
2025.08.05 23:00
Share of days for 80% of trades is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NIEPAN
30USD al mese
-60%
0
0
USD
63
USD
7
99%
1 527
70%
11%
0.78
-0.07
USD
61%
1:500
