Mahdi Ariani

BENYAMIN Real

Mahdi Ariani
0 recensioni
69 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -12%
WMMarkets-REAL
1:20
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
661
Profit Trade:
361 (54.61%)
Loss Trade:
300 (45.39%)
Best Trade:
75.00 USD
Worst Trade:
-34.00 USD
Profitto lordo:
2 308.96 USD (82 902 pips)
Perdita lorda:
-2 438.96 USD (71 260 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (64.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
0.31%
Massimo carico di deposito:
8.19%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
286 (43.27%)
Short Trade:
375 (56.73%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
6.40 USD
Perdita media:
-8.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-112.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-139.20 USD (7)
Crescita mensile:
0.51%
Previsione annuale:
6.25%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
250.60 USD
Massimale:
413.08 USD (35.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.61% (413.08 USD)
Per equità:
2.52% (30.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30.Z24 244
US30.U25 125
US30.H25 114
XAUUSD 113
US30CASH 44
US30.Z25 21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30.Z24 39
US30.U25 -43
US30.H25 -130
XAUUSD -9
US30CASH 11
US30.Z25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30.Z24 1.1K
US30.U25 -145
US30.H25 -173
XAUUSD -44
US30CASH 11K
US30.Z25 -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.00 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +64.60 USD
Massima perdita consecutiva: -112.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WMMarkets-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

IronFX-Real10
0.88 × 25
 ok
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.