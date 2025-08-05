SegnaliSezioni
Artur Pylypenko

SkysoulSemiAutoTrading

Artur Pylypenko
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 288%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
829
Profit Trade:
630 (75.99%)
Loss Trade:
199 (24.00%)
Best Trade:
160.43 USD
Worst Trade:
-42.98 USD
Profitto lordo:
4 122.01 USD (237 966 pips)
Perdita lorda:
-1 143.50 USD (101 256 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (82.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
282.82 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.72%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
29.39
Long Trade:
387 (46.68%)
Short Trade:
442 (53.32%)
Fattore di profitto:
3.60
Profitto previsto:
3.59 USD
Profitto medio:
6.54 USD
Perdita media:
-5.75 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-101.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.33 USD (6)
Crescita mensile:
59.58%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
101.33 USD (2.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.51% (94.52 USD)
Per equità:
71.16% (1 357.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 62
GBPJPY 56
USDJPY 52
GBPUSD 43
EURAUD 42
GBPAUD 42
EURUSD 42
GBPCAD 41
EURCAD 40
EURJPY 38
USDCHF 35
EURNZD 35
CHFJPY 31
USDCAD 29
NZDJPY 28
AUDJPY 26
AUDCAD 25
GBPCHF 22
AUDUSD 21
NZDUSD 18
NZDCAD 18
CADJPY 18
AUDCHF 16
NZDCHF 13
EURGBP 11
EURCHF 10
CADCHF 10
AUDNZD 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 281
GBPJPY 101
USDJPY 196
GBPUSD 164
EURAUD 91
GBPAUD 181
EURUSD 117
GBPCAD 215
EURCAD 121
EURJPY 165
USDCHF 136
EURNZD 311
CHFJPY 73
USDCAD 65
NZDJPY 97
AUDJPY 82
AUDCAD 57
GBPCHF 141
AUDUSD 55
NZDUSD 82
NZDCAD 32
CADJPY 29
AUDCHF 49
NZDCHF 48
EURGBP 33
EURCHF 23
CADCHF 26
AUDNZD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 5.1K
GBPJPY 8.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.5K
EURAUD 12K
GBPAUD 2.3K
EURUSD 7.8K
GBPCAD 7K
EURCAD 6.3K
EURJPY 10K
USDCHF 6.7K
EURNZD -5.3K
CHFJPY 3.6K
USDCAD 6.7K
NZDJPY 9.1K
AUDJPY 8.4K
AUDCAD 3.9K
GBPCHF 4.9K
AUDUSD 3.5K
NZDUSD 5.1K
NZDCAD 4.2K
CADJPY 4.6K
AUDCHF 4K
NZDCHF 4.3K
EURGBP 2.8K
EURCHF 1.9K
CADCHF 1.6K
AUDNZD 1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +160.43 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +82.39 USD
Massima perdita consecutiva: -101.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Pro.ECN3
1.78 × 220
PUPrime-Live 5
2.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 21:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 05:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
