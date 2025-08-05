- Crescita
Trade:
829
Profit Trade:
630 (75.99%)
Loss Trade:
199 (24.00%)
Best Trade:
160.43 USD
Worst Trade:
-42.98 USD
Profitto lordo:
4 122.01 USD (237 966 pips)
Perdita lorda:
-1 143.50 USD (101 256 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (82.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
282.82 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.72%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
29.39
Long Trade:
387 (46.68%)
Short Trade:
442 (53.32%)
Fattore di profitto:
3.60
Profitto previsto:
3.59 USD
Profitto medio:
6.54 USD
Perdita media:
-5.75 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-101.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.33 USD (6)
Crescita mensile:
59.58%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
101.33 USD (2.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.51% (94.52 USD)
Per equità:
71.16% (1 357.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|62
|GBPJPY
|56
|USDJPY
|52
|GBPUSD
|43
|EURAUD
|42
|GBPAUD
|42
|EURUSD
|42
|GBPCAD
|41
|EURCAD
|40
|EURJPY
|38
|USDCHF
|35
|EURNZD
|35
|CHFJPY
|31
|USDCAD
|29
|NZDJPY
|28
|AUDJPY
|26
|AUDCAD
|25
|GBPCHF
|22
|AUDUSD
|21
|NZDUSD
|18
|NZDCAD
|18
|CADJPY
|18
|AUDCHF
|16
|NZDCHF
|13
|EURGBP
|11
|EURCHF
|10
|CADCHF
|10
|AUDNZD
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|281
|GBPJPY
|101
|USDJPY
|196
|GBPUSD
|164
|EURAUD
|91
|GBPAUD
|181
|EURUSD
|117
|GBPCAD
|215
|EURCAD
|121
|EURJPY
|165
|USDCHF
|136
|EURNZD
|311
|CHFJPY
|73
|USDCAD
|65
|NZDJPY
|97
|AUDJPY
|82
|AUDCAD
|57
|GBPCHF
|141
|AUDUSD
|55
|NZDUSD
|82
|NZDCAD
|32
|CADJPY
|29
|AUDCHF
|49
|NZDCHF
|48
|EURGBP
|33
|EURCHF
|23
|CADCHF
|26
|AUDNZD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|5.1K
|GBPJPY
|8.1K
|USDJPY
|5.4K
|GBPUSD
|2.5K
|EURAUD
|12K
|GBPAUD
|2.3K
|EURUSD
|7.8K
|GBPCAD
|7K
|EURCAD
|6.3K
|EURJPY
|10K
|USDCHF
|6.7K
|EURNZD
|-5.3K
|CHFJPY
|3.6K
|USDCAD
|6.7K
|NZDJPY
|9.1K
|AUDJPY
|8.4K
|AUDCAD
|3.9K
|GBPCHF
|4.9K
|AUDUSD
|3.5K
|NZDUSD
|5.1K
|NZDCAD
|4.2K
|CADJPY
|4.6K
|AUDCHF
|4K
|NZDCHF
|4.3K
|EURGBP
|2.8K
|EURCHF
|1.9K
|CADCHF
|1.6K
|AUDNZD
|1.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +160.43 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +82.39 USD
Massima perdita consecutiva: -101.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Pro.ECN3
|1.78 × 220
|
PUPrime-Live 5
|2.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
288%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
9
72%
829
75%
100%
3.60
3.59
USD
USD
71%
1:500