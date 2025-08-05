SegnaliSezioni
Man Hin Lun

Alexlun01

Man Hin Lun
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -32%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
218
Profit Trade:
142 (65.13%)
Loss Trade:
76 (34.86%)
Best Trade:
60.17 USD
Worst Trade:
-392.70 USD
Profitto lordo:
661.98 USD (27 356 pips)
Perdita lorda:
-1 473.63 USD (22 226 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (27.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.02 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
88.61%
Massimo carico di deposito:
116.41%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
97 (44.50%)
Short Trade:
121 (55.50%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-3.72 USD
Profitto medio:
4.66 USD
Perdita media:
-19.39 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 249.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 249.38 USD (7)
Crescita mensile:
17.76%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 160.61 USD
Massimale:
1 249.38 USD (47.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.84% (1 249.38 USD)
Per equità:
64.25% (1 511.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 81
EURGBP 33
AUDUSD 18
EURUSD 13
USDCAD 12
USDJPY 12
JPN225 12
EURAUD 10
GBPUSD 9
XAUUSD 8
NAS100 7
AUDJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 39
EURGBP 127
AUDUSD 22
EURUSD 15
USDCAD 8
USDJPY 70
JPN225 64
EURAUD 12
GBPUSD 32
XAUUSD -1.2K
NAS100 17
AUDJPY 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 341
EURGBP 1.7K
AUDUSD 1.2K
EURUSD 851
USDCAD 660
USDJPY 1.2K
JPN225 10
EURAUD 726
GBPUSD 1.2K
XAUUSD -5.7K
NAS100 1.1K
AUDJPY 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.17 USD
Worst Trade: -393 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +27.02 USD
Massima perdita consecutiva: -1 249.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 348
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
FPMarkets-Live
0.42 × 322
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
Alpari-MT5
1.04 × 135
69 più
Non ci sono recensioni
2025.08.14 00:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.13 23:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 13:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.