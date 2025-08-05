- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
218
Profit Trade:
142 (65.13%)
Loss Trade:
76 (34.86%)
Best Trade:
60.17 USD
Worst Trade:
-392.70 USD
Profitto lordo:
661.98 USD (27 356 pips)
Perdita lorda:
-1 473.63 USD (22 226 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (27.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.02 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
88.61%
Massimo carico di deposito:
116.41%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
97 (44.50%)
Short Trade:
121 (55.50%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-3.72 USD
Profitto medio:
4.66 USD
Perdita media:
-19.39 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 249.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 249.38 USD (7)
Crescita mensile:
17.76%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 160.61 USD
Massimale:
1 249.38 USD (47.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.84% (1 249.38 USD)
Per equità:
64.25% (1 511.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|81
|EURGBP
|33
|AUDUSD
|18
|EURUSD
|13
|USDCAD
|12
|USDJPY
|12
|JPN225
|12
|EURAUD
|10
|GBPUSD
|9
|XAUUSD
|8
|NAS100
|7
|AUDJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|39
|EURGBP
|127
|AUDUSD
|22
|EURUSD
|15
|USDCAD
|8
|USDJPY
|70
|JPN225
|64
|EURAUD
|12
|GBPUSD
|32
|XAUUSD
|-1.2K
|NAS100
|17
|AUDJPY
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|341
|EURGBP
|1.7K
|AUDUSD
|1.2K
|EURUSD
|851
|USDCAD
|660
|USDJPY
|1.2K
|JPN225
|10
|EURAUD
|726
|GBPUSD
|1.2K
|XAUUSD
|-5.7K
|NAS100
|1.1K
|AUDJPY
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.17 USD
Worst Trade: -393 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +27.02 USD
Massima perdita consecutiva: -1 249.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 348
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 254
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 322
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 4
|
Alpari-MT5
|1.04 × 135
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-32%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
9
95%
218
65%
89%
0.44
-3.72
USD
USD
64%
1:500