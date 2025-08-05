SegnaliSezioni
Reza Nuri

Gold fibo

Reza Nuri
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 162%
STPTrading-Server
1:400
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
120 (83.91%)
Loss Trade:
23 (16.08%)
Best Trade:
685.30 USD
Worst Trade:
-260.70 USD
Profitto lordo:
8 661.62 USD (101 965 pips)
Perdita lorda:
-1 643.04 USD (16 018 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (2 236.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 628.55 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
76.27%
Massimo carico di deposito:
253.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
6.34
Long Trade:
93 (65.03%)
Short Trade:
50 (34.97%)
Fattore di profitto:
5.27
Profitto previsto:
49.08 USD
Profitto medio:
72.18 USD
Perdita media:
-71.44 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 106.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 106.30 USD (12)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 106.30 USD (13.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.21% (1 106.30 USD)
Per equità:
82.41% (6 184.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.z 142
AUDUSD.z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.z 7K
AUDUSD.z 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.z 85K
AUDUSD.z 456
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +685.30 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +2 236.15 USD
Massima perdita consecutiva: -1 106.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STPTrading-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

forex gold trader 

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:400
2025.08.19 17:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 03:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.15 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
