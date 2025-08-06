SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ARMY A10
Surya Wijaya

ARMY A10

Surya Wijaya
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -46%
Monex-Server5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
32 (84.21%)
Loss Trade:
6 (15.79%)
Best Trade:
9.70 USD
Worst Trade:
-67.32 USD
Profitto lordo:
103.67 USD (3 389 pips)
Perdita lorda:
-140.40 USD (3 221 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (63.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.54 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
34.30%
Massimo carico di deposito:
36.36%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
21 (55.26%)
Short Trade:
17 (44.74%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.97 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-23.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-67.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.32 USD (1)
Crescita mensile:
7.65%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.55 USD
Massimale:
80.54 USD (113.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.92% (80.54 USD)
Per equità:
45.97% (51.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDv 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDv -37
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDv 168
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.70 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +63.54 USD
Massima perdita consecutiva: -67.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Daily target of Robot ARMY A2 ... Maximum Profit 100% per day Minimum Profit 10% per day Maximum Loss 50% per day


Non ci sono recensioni
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 10:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 07:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.20 09:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 12:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ARMY A10
50USD al mese
-46%
0
0
USD
40
USD
8
92%
38
84%
34%
0.73
-0.97
USD
72%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.