- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
32 (84.21%)
Loss Trade:
6 (15.79%)
Best Trade:
9.70 USD
Worst Trade:
-67.32 USD
Profitto lordo:
103.67 USD (3 389 pips)
Perdita lorda:
-140.40 USD (3 221 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (63.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.54 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
34.30%
Massimo carico di deposito:
36.36%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
21 (55.26%)
Short Trade:
17 (44.74%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.97 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-23.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-67.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.32 USD (1)
Crescita mensile:
7.65%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.55 USD
Massimale:
80.54 USD (113.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.92% (80.54 USD)
Per equità:
45.97% (51.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDv
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDv
|-37
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDv
|168
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.70 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +63.54 USD
Massima perdita consecutiva: -67.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Daily target of Robot ARMY A2 ... Maximum Profit 100% per day Minimum Profit 10% per day Maximum Loss 50% per day
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-46%
0
0
USD
USD
40
USD
USD
8
92%
38
84%
34%
0.73
-0.97
USD
USD
72%
1:500