SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Algo Ensemble
Ali Hamad Askar

Algo Ensemble

Ali Hamad Askar
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
RazeGlobalMarkets-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
505
Profit Trade:
337 (66.73%)
Loss Trade:
168 (33.27%)
Best Trade:
283.00 USD
Worst Trade:
-395.50 USD
Profitto lordo:
6 338.07 USD (256 113 pips)
Perdita lorda:
-4 120.93 USD (52 659 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (1 043.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 043.12 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
96.01%
Massimo carico di deposito:
4.73%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
211 (41.78%)
Short Trade:
294 (58.22%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
4.39 USD
Profitto medio:
18.81 USD
Perdita media:
-24.53 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-1 226.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 226.99 USD (35)
Crescita mensile:
1.48%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.56 USD
Massimale:
1 729.87 USD (1.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.68% (1 736.27 USD)
Per equità:
4.24% (4 365.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 114
XAUUSD 113
NZDCAD 93
AUDUSD 42
NZDUSD 26
GBPCAD 23
USDJPY 22
AUDNZD 18
USDCAD 13
GBPUSD 11
USDCHF 10
EURUSD 9
EURGBP 4
EURAUD 2
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -536
XAUUSD 1K
NZDCAD 117
AUDUSD 261
NZDUSD 307
GBPCAD 110
USDJPY 21
AUDNZD 25
USDCAD 98
GBPUSD 435
USDCHF 145
EURUSD 41
EURGBP 80
EURAUD 7
EURCAD 5
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -7.9K
XAUUSD 10K
NZDCAD 2.1K
AUDUSD 2.8K
NZDUSD 3.2K
GBPCAD 1.6K
USDJPY 459
AUDNZD 540
USDCAD 1.4K
GBPUSD 3.1K
USDCHF 1.2K
EURUSD 442
EURGBP 608
EURAUD 120
EURCAD 72
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +283.00 USD
Worst Trade: -396 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 35
Massimo profitto consecutivo: +1 043.12 USD
Massima perdita consecutiva: -1 226.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RazeGlobalMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.08.20 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.14 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 12:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 14:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 10:41
Share of trading days is too low
2025.08.05 09:41
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 6.67% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 09:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.05 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algo Ensemble
30USD al mese
2%
0
0
USD
102K
USD
8
76%
505
66%
96%
1.53
4.39
USD
4%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.