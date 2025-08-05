SegnaliSezioni
Ryan Woodward

Market Microstructure Trading

Ryan Woodward
0 recensioni
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Coinexx-Live
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
134 (73.22%)
Loss Trade:
49 (26.78%)
Best Trade:
640.21 USD
Worst Trade:
-294.22 USD
Profitto lordo:
3 161.64 USD (59 597 pips)
Perdita lorda:
-2 390.39 USD (80 397 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (168.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 222.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
88.02%
Massimo carico di deposito:
10.16%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
105 (57.38%)
Short Trade:
78 (42.62%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
4.21 USD
Profitto medio:
23.59 USD
Perdita media:
-48.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-768.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-768.85 USD (4)
Crescita mensile:
9.40%
Previsione annuale:
114.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 052.76 USD
Massimale:
1 332.73 USD (95.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.38% (1 332.50 USD)
Per equità:
8.61% (136.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 18
EURAUD 18
EURJPY 16
USDCHF 16
AUDUSD 15
USDJPY 14
GBPJPY 14
GBPUSD 13
AUDJPY 12
EURGBP 11
USDCAD 10
EURCHF 9
NZDUSD 9
GBPCHF 7
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 106
EURAUD -182
EURJPY 122
USDCHF 159
AUDUSD 100
USDJPY 45
GBPJPY 68
GBPUSD 85
AUDJPY 27
EURGBP 88
USDCAD 42
EURCHF 51
NZDUSD 57
GBPCHF 1
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -893
EURAUD -37K
EURJPY 4.4K
USDCHF 2.7K
AUDUSD 2.4K
USDJPY 714
GBPJPY 3.4K
GBPUSD 1.6K
AUDJPY 1.7K
EURGBP 2.1K
USDCAD 2K
EURCHF 1.7K
NZDUSD 1.4K
GBPCHF -6.9K
AUDCAD -12
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +640.21 USD
Worst Trade: -294 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +168.79 USD
Massima perdita consecutiva: -768.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.63 × 5037
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.42 × 2158
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.64 × 599
ICMarkets-MT5
2.51 × 70
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.92 × 12
EightcapGlobal-Live
3.00 × 4
Exness-MT5Real6
3.18 × 11
FusionMarkets-Live
4.49 × 85
Alpari-MT5
4.87 × 95
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 213
LiteFinance-MT5
6.49 × 675
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.52 × 278
ForexTimeFXTM-Live02
8.86 × 80
ICMarketsSC-MT5
9.09 × 723
Ava-Real 1-MT5
9.20 × 422
OctaFX-Real
10.79 × 736
FBS-Real
11.27 × 106
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Entering and exiting trades based on retail forex market microstructure. 
Non ci sono recensioni
2025.09.22 16:38
No swaps are charged
2025.09.22 16:38
No swaps are charged
2025.09.22 15:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
A large drawdown may occur on the account again
