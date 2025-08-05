- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
134 (73.22%)
Loss Trade:
49 (26.78%)
Best Trade:
640.21 USD
Worst Trade:
-294.22 USD
Profitto lordo:
3 161.64 USD (59 597 pips)
Perdita lorda:
-2 390.39 USD (80 397 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (168.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 222.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
88.02%
Massimo carico di deposito:
10.16%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
105 (57.38%)
Short Trade:
78 (42.62%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
4.21 USD
Profitto medio:
23.59 USD
Perdita media:
-48.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-768.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-768.85 USD (4)
Crescita mensile:
9.40%
Previsione annuale:
114.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 052.76 USD
Massimale:
1 332.73 USD (95.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.38% (1 332.50 USD)
Per equità:
8.61% (136.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|18
|EURAUD
|18
|EURJPY
|16
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|15
|USDJPY
|14
|GBPJPY
|14
|GBPUSD
|13
|AUDJPY
|12
|EURGBP
|11
|USDCAD
|10
|EURCHF
|9
|NZDUSD
|9
|GBPCHF
|7
|AUDCAD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|106
|EURAUD
|-182
|EURJPY
|122
|USDCHF
|159
|AUDUSD
|100
|USDJPY
|45
|GBPJPY
|68
|GBPUSD
|85
|AUDJPY
|27
|EURGBP
|88
|USDCAD
|42
|EURCHF
|51
|NZDUSD
|57
|GBPCHF
|1
|AUDCAD
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-893
|EURAUD
|-37K
|EURJPY
|4.4K
|USDCHF
|2.7K
|AUDUSD
|2.4K
|USDJPY
|714
|GBPJPY
|3.4K
|GBPUSD
|1.6K
|AUDJPY
|1.7K
|EURGBP
|2.1K
|USDCAD
|2K
|EURCHF
|1.7K
|NZDUSD
|1.4K
|GBPCHF
|-6.9K
|AUDCAD
|-12
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +640.21 USD
Worst Trade: -294 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +168.79 USD
Massima perdita consecutiva: -768.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
Coinexx-Live
|0.63 × 5037
BlackBullMarkets-Live
|1.01 × 223
Darwinex-Live
|1.42 × 2158
FPMarkets-Live
|1.50 × 4
RoboForex-ECN
|1.64 × 599
ICMarkets-MT5
|2.51 × 70
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.92 × 12
EightcapGlobal-Live
|3.00 × 4
Exness-MT5Real6
|3.18 × 11
FusionMarkets-Live
|4.49 × 85
Alpari-MT5
|4.87 × 95
ICMarketsSC-MT5-2
|5.56 × 213
LiteFinance-MT5
|6.49 × 675
Pepperstone-MT5-Live01
|6.79 × 56
Hankotrade-Live
|8.52 × 278
ForexTimeFXTM-Live02
|8.86 × 80
ICMarketsSC-MT5
|9.09 × 723
Ava-Real 1-MT5
|9.20 × 422
OctaFX-Real
|10.79 × 736
FBS-Real
|11.27 × 106
XMGlobal-MT5
|22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
|22.67 × 3
Entering and exiting trades based on retail forex market microstructure.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
32
0%
183
73%
88%
1.32
4.21
USD
USD
60%
1:300