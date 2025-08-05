- Crescita
Trade:
704
Profit Trade:
592 (84.09%)
Loss Trade:
112 (15.91%)
Best Trade:
21.10 USD
Worst Trade:
-14.85 USD
Profitto lordo:
1 345.37 USD (130 203 pips)
Perdita lorda:
-261.14 USD (25 338 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (167.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.02 USD (60)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
25.92%
Massimo carico di deposito:
5.57%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
29.13
Long Trade:
704 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.15
Profitto previsto:
1.54 USD
Profitto medio:
2.27 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-11.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.22 USD (5)
Crescita mensile:
44.87%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.35 USD
Massimale:
37.22 USD (1.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.53% (37.22 USD)
Per equità:
12.32% (294.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|704
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Gold XMGlobal leve500 Invest USD2,000 fornisce risultati controllati, coerenti e senza stress.
Non operiamo inutilmente in overtrading, ma con precisione e altissima probabilità.
Stop-loss e take-profit rigorosi su tutte le operazioni.
Per ottenere i migliori risultati:
Broker consigliato XMGlobal.
Tipo di conto consigliato: conto standard RAW spread.
Leva consigliata: 1:500 e oltre.
Saldo minimo del conto consigliato: 2,000USD.
Avvertenza sui rischi:
Il trading di derivati comporta un elevato livello di rischio per il vostro capitale.
Il trading sui derivati non è adatto a tutti gli investitori e occorre essere pienamente consapevoli dei rischi e, se necessario, richiedere una consulenza indipendente.
Non ci sono recensioni
