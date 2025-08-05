SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SAMURAI FOREX 001
Mr Satoshi Ono

SAMURAI FOREX 001

Mr Satoshi Ono
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 95 USD al mese
crescita dal 2025 56%
XMGlobal-Real 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
704
Profit Trade:
592 (84.09%)
Loss Trade:
112 (15.91%)
Best Trade:
21.10 USD
Worst Trade:
-14.85 USD
Profitto lordo:
1 345.37 USD (130 203 pips)
Perdita lorda:
-261.14 USD (25 338 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (167.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.02 USD (60)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
25.92%
Massimo carico di deposito:
5.57%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
29.13
Long Trade:
704 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.15
Profitto previsto:
1.54 USD
Profitto medio:
2.27 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-11.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.22 USD (5)
Crescita mensile:
44.87%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.35 USD
Massimale:
37.22 USD (1.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.53% (37.22 USD)
Per equità:
12.32% (294.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 704
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.10 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 60
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +167.02 USD
Massima perdita consecutiva: -11.66 USD

Gold XMGlobal leve500 Invest USD2,000 fornisce risultati controllati, coerenti e senza stress.

Non operiamo inutilmente in overtrading, ma con precisione e altissima probabilità.
Stop-loss e take-profit rigorosi su tutte le operazioni.

Per ottenere i migliori risultati: 
Broker consigliato XMGlobal
Tipo di conto consigliato: conto standard RAW spread.
Leva consigliata: 1:500 e oltre.
Saldo minimo del conto consigliato: 2,000USD.

Avvertenza sui rischi: 
Il trading di derivati comporta un elevato livello di rischio per il vostro capitale.
Il trading sui derivati non è adatto a tutti gli investitori e occorre essere pienamente consapevoli dei rischi e, se necessario, richiedere una consulenza indipendente.


Non ci sono recensioni
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 23:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 01:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 23:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 11:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.05 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 07:41
Share of trading days is too low
2025.08.05 07:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 07:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 06:35
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 06:35
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 06:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 06:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.05 06:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 06:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
