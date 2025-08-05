SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Quantum8 Diversified
Kevin Mauricio Hernandez Agredo

Quantum8 Diversified

Kevin Mauricio Hernandez Agredo
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
35 (46.66%)
Loss Trade:
40 (53.33%)
Best Trade:
95.54 USD
Worst Trade:
-80.26 USD
Profitto lordo:
348.08 USD (18 730 pips)
Perdita lorda:
-361.05 USD (18 277 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (33.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.21 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
77.72%
Massimo carico di deposito:
100.05%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
59 (78.67%)
Short Trade:
16 (21.33%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
9.95 USD
Perdita media:
-9.03 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-42.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.92 USD (2)
Crescita mensile:
12.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.34 USD
Massimale:
110.92 USD (29.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.95% (110.92 USD)
Per equità:
23.81% (69.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 23
GBPJPY 11
.US500Cash 10
USDJPY 7
CHFJPY 7
.USTECHCash 5
EURUSD 4
GBPUSD 4
EURGBP 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -87
GBPJPY -1
.US500Cash -2
USDJPY -6
CHFJPY 70
.USTECHCash 4
EURUSD -3
GBPUSD 6
EURGBP 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2K
GBPJPY -3
.US500Cash -403
USDJPY -897
CHFJPY 992
.USTECHCash 2.1K
EURUSD -254
GBPUSD 571
EURGBP 360
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +95.54 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.47 USD
Massima perdita consecutiva: -42.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
AFX-Real
0.00 × 5
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
PepperstoneUK-Edge10
0.12 × 531
Activtrades-5
0.15 × 195
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.18 × 85
KTM-Live
0.19 × 73
UniverseWheel-Live
0.20 × 20
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
LQD1-Live01
0.21 × 24
Exness-Real3
0.21 × 24
IronFXBM-Real4
0.25 × 148
EightcapLtd-Real2
0.26 × 77
ICMarkets-Live12
0.26 × 122
Pepperstone-Demo01
0.27 × 1234
Axiory-Live
0.29 × 35
SFM-Live
0.29 × 119
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
RoboForexEU-ECN
0.34 × 288
423 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Strategy based on eight diversified algorithmic systems.
I trade forex, indices, metals, and cryptocurrencies with controlled risk. Each bot is tested and optimized for current market conditions. Strict drawdown management and weekly performance reviews. Profitability through discipline, not luck.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 21:16
High current drawdown in 64% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 02:06
Share of trading days is too low
2025.08.06 02:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.06 01:06
Share of trading days is too low
2025.08.06 01:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 06:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 06:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 06:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 06:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 06:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Quantum8 Diversified
45USD al mese
-4%
0
0
USD
288
USD
8
100%
75
46%
78%
0.96
-0.17
USD
30%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.