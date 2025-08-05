- Crescita
Trade:
430
Profit Trade:
279 (64.88%)
Loss Trade:
151 (35.12%)
Best Trade:
201.25 AUD
Worst Trade:
-93.04 AUD
Profitto lordo:
4 116.77 AUD (78 168 pips)
Perdita lorda:
-2 481.47 AUD (58 547 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (96.99 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
388.87 AUD (11)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.41%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.69
Long Trade:
80 (18.60%)
Short Trade:
350 (81.40%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
3.80 AUD
Profitto medio:
14.76 AUD
Perdita media:
-16.43 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-348.63 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-348.63 AUD (7)
Crescita mensile:
1.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.67 AUD
Massimale:
348.63 AUD (0.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.52% (349.83 AUD)
Per equità:
2.18% (1 450.40 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|203
|GBPUSD
|83
|AUDUSD
|76
|EURAUD
|49
|NZDCHF
|10
|EURCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|629
|GBPUSD
|239
|AUDUSD
|180
|EURAUD
|102
|NZDCHF
|58
|EURCAD
|38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|2.1K
|AUDUSD
|7.3K
|EURAUD
|5.3K
|NZDCHF
|1.4K
|EURCAD
|2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Best Trade: +201.25 AUD
Worst Trade: -93 AUD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +96.99 AUD
Massima perdita consecutiva: -348.63 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.02 × 60
Axis Neural FTMO 65k challenge account using 0.03 start lots
I am NOT the author of the axis neural expert (credit: https://www.mql5.com/en/users/envex)
This signal is intended purely for my own use for account statistics, consider before copying
