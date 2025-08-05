SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AxisNeural
Christopher Pieper

AxisNeural

Christopher Pieper
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FTMO-Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
430
Profit Trade:
279 (64.88%)
Loss Trade:
151 (35.12%)
Best Trade:
201.25 AUD
Worst Trade:
-93.04 AUD
Profitto lordo:
4 116.77 AUD (78 168 pips)
Perdita lorda:
-2 481.47 AUD (58 547 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (96.99 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
388.87 AUD (11)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.41%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.69
Long Trade:
80 (18.60%)
Short Trade:
350 (81.40%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
3.80 AUD
Profitto medio:
14.76 AUD
Perdita media:
-16.43 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-348.63 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-348.63 AUD (7)
Crescita mensile:
1.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.67 AUD
Massimale:
348.63 AUD (0.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.52% (349.83 AUD)
Per equità:
2.18% (1 450.40 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 203
GBPUSD 83
AUDUSD 76
EURAUD 49
NZDCHF 10
EURCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 629
GBPUSD 239
AUDUSD 180
EURAUD 102
NZDCHF 58
EURCAD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.6K
GBPUSD 2.1K
AUDUSD 7.3K
EURAUD 5.3K
NZDCHF 1.4K
EURCAD 2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +201.25 AUD
Worst Trade: -93 AUD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +96.99 AUD
Massima perdita consecutiva: -348.63 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Axis Neural FTMO 65k challenge account using 0.03 start lots

I am NOT the author of the axis neural expert (credit: https://www.mql5.com/en/users/envex)

This signal is intended purely for my own use for account statistics, consider before copying

Non ci sono recensioni
2025.08.05 06:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
