SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Seals
Elkin Honorio Otero Mosquera

Seals

Elkin Honorio Otero Mosquera
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -34%
EightcapLtd-Real-4
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
22 (55.00%)
Loss Trade:
18 (45.00%)
Best Trade:
19.01 USD
Worst Trade:
-55.32 USD
Profitto lordo:
97.24 USD (2 299 pips)
Perdita lorda:
-165.13 USD (6 199 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (31.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.10 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
1.05%
Massimo carico di deposito:
178.83%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
40 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-1.70 USD
Profitto medio:
4.42 USD
Perdita media:
-9.17 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-111.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.09 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.89 USD
Massimale:
120.23 USD (47.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.65% (120.23 USD)
Per equità:
72.15% (130.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 32
EURUSD 3
AUDNZD 3
XAUEUR 1
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -91
EURUSD 17
AUDNZD 1
XAUEUR 0
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4K
EURUSD 202
AUDNZD -214
XAUEUR 3
GBPUSD 84
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.01 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +31.10 USD
Massima perdita consecutiva: -111.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.08 × 13
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real2
1.50 × 2
EightcapLtd-Real-4
1.52 × 3222
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.79 × 75
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
Exness-Real2
4.95 × 140
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Swissquote-Live6
14.67 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 04:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 01:28
Share of trading days is too low
2025.08.15 06:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 02:29
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 13.85% of days out of the 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Seals
30USD al mese
-34%
0
0
USD
132
USD
12
0%
40
55%
1%
0.58
-1.70
USD
72%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.