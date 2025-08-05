- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
22 (55.00%)
Loss Trade:
18 (45.00%)
Best Trade:
19.01 USD
Worst Trade:
-55.32 USD
Profitto lordo:
97.24 USD (2 299 pips)
Perdita lorda:
-165.13 USD (6 199 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (31.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.10 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
1.05%
Massimo carico di deposito:
178.83%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
40 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-1.70 USD
Profitto medio:
4.42 USD
Perdita media:
-9.17 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-111.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.09 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.89 USD
Massimale:
120.23 USD (47.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.65% (120.23 USD)
Per equità:
72.15% (130.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|3
|AUDNZD
|3
|XAUEUR
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-91
|EURUSD
|17
|AUDNZD
|1
|XAUEUR
|0
|GBPUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4K
|EURUSD
|202
|AUDNZD
|-214
|XAUEUR
|3
|GBPUSD
|84
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.01 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +31.10 USD
Massima perdita consecutiva: -111.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.08 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real2
|1.50 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|1.52 × 3222
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.79 × 75
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|4.95 × 140
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Swissquote-Live6
|14.67 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-34%
0
0
USD
USD
132
USD
USD
12
0%
40
55%
1%
0.58
-1.70
USD
USD
72%
1:300