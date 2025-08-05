SegnaliSezioni
Uun Mohan Harianto

EuroScalp Pro

Uun Mohan Harianto
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -43%
OctaFX-Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
18 (54.54%)
Loss Trade:
15 (45.45%)
Best Trade:
3.94 USD
Worst Trade:
-9.24 USD
Profitto lordo:
28.30 USD (2 467 pips)
Perdita lorda:
-49.88 USD (4 093 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (7.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.29 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
14.63%
Massimo carico di deposito:
16.66%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
19 (57.58%)
Short Trade:
14 (42.42%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-0.65 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-3.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.82 USD (3)
Crescita mensile:
-41.63%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.58 USD
Massimale:
26.69 USD (48.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.43% (26.69 USD)
Per equità:
24.85% (9.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.94 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.29 USD
Massima perdita consecutiva: -16.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
RoboForex-Prime
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Exness-Real17
0.02 × 182
Tickmill-Live10
0.11 × 94
ThreeTrader-Live
0.14 × 551
Exness-Real11
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 877
OctaFX-Real
0.64 × 85
Pepperstone-Edge12
0.69 × 94
BlueberryMarkets-Live
0.70 × 46
Tickmill-Live04
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
OctaFX-Real3
0.85 × 13
SageFx-Live
1.17 × 64
OctaFX-Real8
1.35 × 101
OctaFX-Real7
1.39 × 346
FBS-Real-2
3.67 × 260
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
RoboForex-Pro-2
4.37 × 467
NPBFX-Real
4.43 × 7
VantageInternational-Live 11
7.05 × 312
AAFXTrading-Live
8.00 × 157
Hankotrade-Live
12.74 × 27
💼 EuroScalp Pro – Scalping ad Alta Frequenza su EURUSD

📌 Strategia di scalping esclusivamente focalizzata su EURUSD, progettata per garantire stabilità, velocità e basso drawdown.
Perfetta per i trader che desiderano profitti giornalieri con rischio controllato.

Caratteristiche della Strategia:

  • 🔹 Scalping intraday su timeframe M1–M15

  • 🔹 Basata su price action, breakout e zone di liquidità

  • 🔹 1–5 operazioni al giorno, tempo medio di mantenimento: pochi minuti

  • 🔹 SL e TP chiari, rigorosa gestione del rischio

  • 🔹 Drawdown ridotto, curva del capitale stabile

📈 Perché Scegliere EuroScalp Pro:

  • Profitti costanti senza over-leverage

  • Ottimizzata per copy trading su conti a basso spread

  • Testata su conti reali, senza overfitting o strategie demo

🧩 Impostazioni Consigliate:

  • 🔸 Deposito minimo: 50–100 USD

  • 🔸 Broker: ECN/STP con spread ridotti

  • 🔸 Leva: 1:500 o superiore

  • 🔸 VPS consigliato per esecuzione ottimale

🛑 Cosa NON troverai qui:

  • Niente grid, niente martingala

  • Nessuna scommessa sulle news

  • Nessun drawdown prolungato

  • Nessun overtrading aggressivo

🔒 Opera con Fiducia

Unisciti a EuroScalp Pro e segui una vera strategia di scalping focalizzata su protezione del capitale, controllo del rischio e profitti costanti.
💡 Lascia che il sistema lavori per te mentre ti godi risultati stabili.

📩 Iscriviti ora e sfrutta le opportunità di EURUSD con uno scalper professionale!


Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.05 01:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.05 01:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 01:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
