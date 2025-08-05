- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 25
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.02 × 182
|
Tickmill-Live10
|0.11 × 94
|
ThreeTrader-Live
|0.14 × 551
|
Exness-Real11
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live26
|0.19 × 877
|
OctaFX-Real
|0.64 × 85
|
Pepperstone-Edge12
|0.69 × 94
|
BlueberryMarkets-Live
|0.70 × 46
|
Tickmill-Live04
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|0.78 × 6791
|
OctaFX-Real3
|0.85 × 13
|
SageFx-Live
|1.17 × 64
|
OctaFX-Real8
|1.35 × 101
|
OctaFX-Real7
|1.39 × 346
|
FBS-Real-2
|3.67 × 260
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|4.17 × 1785
|
RoboForex-Pro-2
|4.37 × 467
|
NPBFX-Real
|4.43 × 7
|
VantageInternational-Live 11
|7.05 × 312
|
AAFXTrading-Live
|8.00 × 157
|
Hankotrade-Live
|12.74 × 27
💼 EuroScalp Pro – Scalping ad Alta Frequenza su EURUSD
📌 Strategia di scalping esclusivamente focalizzata su EURUSD, progettata per garantire stabilità, velocità e basso drawdown.
Perfetta per i trader che desiderano profitti giornalieri con rischio controllato.
✅ Caratteristiche della Strategia:
-
🔹 Scalping intraday su timeframe M1–M15
-
🔹 Basata su price action, breakout e zone di liquidità
-
🔹 1–5 operazioni al giorno, tempo medio di mantenimento: pochi minuti
-
🔹 SL e TP chiari, rigorosa gestione del rischio
-
🔹 Drawdown ridotto, curva del capitale stabile
📈 Perché Scegliere EuroScalp Pro:
-
Profitti costanti senza over-leverage
-
Ottimizzata per copy trading su conti a basso spread
-
Testata su conti reali, senza overfitting o strategie demo
🧩 Impostazioni Consigliate:
-
🔸 Deposito minimo: 50–100 USD
-
🔸 Broker: ECN/STP con spread ridotti
-
🔸 Leva: 1:500 o superiore
-
🔸 VPS consigliato per esecuzione ottimale
🛑 Cosa NON troverai qui:
-
Niente grid, niente martingala
-
Nessuna scommessa sulle news
-
Nessun drawdown prolungato
-
Nessun overtrading aggressivo
🔒 Opera con Fiducia
Unisciti a EuroScalp Pro e segui una vera strategia di scalping focalizzata su protezione del capitale, controllo del rischio e profitti costanti.
💡 Lascia che il sistema lavori per te mentre ti godi risultati stabili.
📩 Iscriviti ora e sfrutta le opportunità di EURUSD con uno scalper professionale!
