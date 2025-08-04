SegnaliSezioni
Dmitry Kondrashov

Raven Trader MT4

Dmitry Kondrashov
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 505%
Exispro-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 777
Profit Trade:
1 143 (41.15%)
Loss Trade:
1 634 (58.84%)
Best Trade:
4 793.70 USD
Worst Trade:
-501.84 USD
Profitto lordo:
107 069.11 USD (32 044 pips)
Perdita lorda:
-81 837.06 USD (23 635 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (889.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 166.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.60%
Massimo carico di deposito:
13.10%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
40 secondi
Fattore di recupero:
7.93
Long Trade:
1 615 (58.16%)
Short Trade:
1 162 (41.84%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
9.09 USD
Profitto medio:
93.67 USD
Perdita media:
-50.08 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-791.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 548.89 USD (15)
Crescita mensile:
116.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
135.32 USD
Massimale:
3 180.44 USD (20.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.68% (3 180.44 USD)
Per equità:
0.40% (117.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY_i 1675
EURUSD_i 1102
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY_i 14K
EURUSD_i 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY_i 5.2K
EURUSD_i 3.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 793.70 USD
Worst Trade: -502 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +889.91 USD
Massima perdita consecutiva: -791.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Raven Trader MT4
Non ci sono recensioni
2025.10.06 09:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 18:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 15:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 15:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
