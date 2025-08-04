SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Tempest Alpha
Thitiwut Petcharat

Tempest Alpha

Thitiwut Petcharat
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 29%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
431
Profit Trade:
412 (95.59%)
Loss Trade:
19 (4.41%)
Best Trade:
1.38 USD
Worst Trade:
-2.37 USD
Profitto lordo:
111.98 USD (578 975 pips)
Perdita lorda:
-55.73 USD (6 156 pips)
Vincite massime consecutive:
226 (57.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.21 USD (226)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
32.01%
Massimo carico di deposito:
53.85%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
147
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
175 (40.60%)
Short Trade:
256 (59.40%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
0.27 USD
Perdita media:
-2.93 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-31.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.99 USD (14)
Crescita mensile:
21.06%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.60 USD
Massimale:
35.13 USD (14.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.15% (32.63 USD)
Per equità:
35.70% (87.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 421
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.38 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 226
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +57.21 USD
Massima perdita consecutiva: -31.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
0.47 × 122
ICMarketsSC-MT5
0.60 × 10
itexsys-Platform
1.00 × 1
Axiory-Live
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 93
VantageInternational-Live 4
2.50 × 2
VantageInternational-Live
4.46 × 24
FortunaMarkets-Server
7.50 × 14
RoboForex-Pro
8.94 × 18
GBEbrokers-LIVE
12.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
24.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.16 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 01:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 11:49
Share of trading days is too low
2025.08.18 11:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 10:49
Share of trading days is too low
2025.08.18 10:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
