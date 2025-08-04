- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
431
Profit Trade:
412 (95.59%)
Loss Trade:
19 (4.41%)
Best Trade:
1.38 USD
Worst Trade:
-2.37 USD
Profitto lordo:
111.98 USD (578 975 pips)
Perdita lorda:
-55.73 USD (6 156 pips)
Vincite massime consecutive:
226 (57.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.21 USD (226)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
32.01%
Massimo carico di deposito:
53.85%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
147
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
175 (40.60%)
Short Trade:
256 (59.40%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
0.27 USD
Perdita media:
-2.93 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-31.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.99 USD (14)
Crescita mensile:
21.06%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.60 USD
Massimale:
35.13 USD (14.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.15% (32.63 USD)
Per equità:
35.70% (87.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|421
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.38 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 226
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +57.21 USD
Massima perdita consecutiva: -31.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.47 × 122
|
ICMarketsSC-MT5
|0.60 × 10
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 93
|
VantageInternational-Live 4
|2.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|4.46 × 24
|
FortunaMarkets-Server
|7.50 × 14
|
RoboForex-Pro
|8.94 × 18
|
GBEbrokers-LIVE
|12.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|24.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
29%
0
0
USD
USD
256
USD
USD
6
97%
431
95%
32%
2.00
0.13
USD
USD
36%
1:500