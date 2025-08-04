SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ninja trade
Soh Sugihara

Ninja trade

Soh Sugihara
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -17%
XSFintech-REAL-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
23 (63.88%)
Loss Trade:
13 (36.11%)
Best Trade:
9 334.00 JPY
Worst Trade:
-17 056.00 JPY
Profitto lordo:
47 619.00 JPY (150 473 pips)
Perdita lorda:
-70 829.00 JPY (5 437 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (22 035.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
22 035.00 JPY (10)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
41.47%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
25 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
18 (50.00%)
Short Trade:
18 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-644.72 JPY
Profitto medio:
2 070.39 JPY
Perdita media:
-5 448.38 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-8 177.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-17 056.00 JPY (1)
Crescita mensile:
-23.99%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23 210.00 JPY
Massimale:
42 242.00 JPY (27.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.09% (42 242.00 JPY)
Per equità:
17.59% (27 157.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYp 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYp -102
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYp -929
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 334.00 JPY
Worst Trade: -17 056 JPY
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22 035.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -8 177.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XSFintech-REAL-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I am a Japanese trader.
I am aiming to operate with a stable strategy.
Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 06:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 23:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 04:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.04 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ninja trade
99USD al mese
-17%
0
0
USD
114K
JPY
5
94%
36
63%
41%
0.67
-644.72
JPY
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.