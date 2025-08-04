- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
23 (63.88%)
Loss Trade:
13 (36.11%)
Best Trade:
9 334.00 JPY
Worst Trade:
-17 056.00 JPY
Profitto lordo:
47 619.00 JPY (150 473 pips)
Perdita lorda:
-70 829.00 JPY (5 437 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (22 035.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
22 035.00 JPY (10)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
41.47%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
25 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
18 (50.00%)
Short Trade:
18 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-644.72 JPY
Profitto medio:
2 070.39 JPY
Perdita media:
-5 448.38 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-8 177.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-17 056.00 JPY (1)
Crescita mensile:
-23.99%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23 210.00 JPY
Massimale:
42 242.00 JPY (27.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.09% (42 242.00 JPY)
Per equità:
17.59% (27 157.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYp
|-102
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYp
|-929
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9 334.00 JPY
Worst Trade: -17 056 JPY
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22 035.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -8 177.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XSFintech-REAL-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I am a Japanese trader.
I am aiming to operate with a stable strategy.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
-17%
0
0
USD
USD
114K
JPY
JPY
5
94%
36
63%
41%
0.67
-644.72
JPY
JPY
27%
1:500