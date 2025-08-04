SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MTWonosobo
Donal Eka Putra

MTWonosobo

Donal Eka Putra
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 22%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
31 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
23.60 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
216.94 USD (19 965 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
31 (216.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
216.94 USD (31)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
72.93%
Massimo carico di deposito:
1.61%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
30 (96.77%)
Short Trade:
1 (3.23%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
7.00 USD
Profitto medio:
7.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
51.05% (519.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 23
USDJPY_MRG 4
EURUSD_MRG 2
CADJPY_MRG 1
AUDUSD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 196
USDJPY_MRG 13
EURUSD_MRG 6
CADJPY_MRG 1
AUDUSD_MRG 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 18K
USDJPY_MRG 1.4K
EURUSD_MRG 655
CADJPY_MRG 212
AUDUSD_MRG 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.60 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +216.94 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.30 04:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 06:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 05:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 11:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 10:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 02:43
Share of trading days is too low
2025.08.12 02:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.12 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 12:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 12:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 12:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
