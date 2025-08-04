- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
31 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
23.60 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
216.94 USD (19 965 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
31 (216.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
216.94 USD (31)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
72.93%
Massimo carico di deposito:
1.61%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
30 (96.77%)
Short Trade:
1 (3.23%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
7.00 USD
Profitto medio:
7.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
51.05% (519.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|23
|USDJPY_MRG
|4
|EURUSD_MRG
|2
|CADJPY_MRG
|1
|AUDUSD_MRG
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|196
|USDJPY_MRG
|13
|EURUSD_MRG
|6
|CADJPY_MRG
|1
|AUDUSD_MRG
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|18K
|USDJPY_MRG
|1.4K
|EURUSD_MRG
|655
|CADJPY_MRG
|212
|AUDUSD_MRG
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.60 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +216.94 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
