Trade:
120
Profit Trade:
93 (77.50%)
Loss Trade:
27 (22.50%)
Best Trade:
136.62 USD
Worst Trade:
-106.04 USD
Profitto lordo:
990.16 USD (21 192 pips)
Perdita lorda:
-642.47 USD (14 005 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (77.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
449.30 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
96.51%
Massimo carico di deposito:
35.42%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
53 (44.17%)
Short Trade:
67 (55.83%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
2.90 USD
Profitto medio:
10.65 USD
Perdita media:
-23.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-192.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-192.17 USD (3)
Crescita mensile:
17.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
111.91 USD
Massimale:
205.01 USD (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.03% (205.01 USD)
Per equità:
53.28% (1 356.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|49
|GBPUSD
|17
|EURGBP
|14
|GBPAUD
|13
|EURNZD
|11
|USDCAD
|6
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|356
|GBPUSD
|37
|EURGBP
|40
|GBPAUD
|31
|EURNZD
|18
|USDCAD
|39
|EURUSD
|15
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|-196
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-79
|GBPUSD
|404
|EURGBP
|1.3K
|GBPAUD
|2.5K
|EURNZD
|1.6K
|USDCAD
|1.4K
|EURUSD
|262
|AUDUSD
|706
|USDJPY
|-847
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +136.62 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +77.96 USD
Massima perdita consecutiva: -192.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-Real17
|0.00 × 6
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
FBS-Real-9
|0.00 × 1
E8Funding-Demo
|0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 81
VantageInternational-Live 11
|0.83 × 6
FusionMarkets-Demo
|4.00 × 6
VantageInternational-Demo
|5.70 × 10
RadexMarkets-Real 6
|7.20 × 5
RoboForex-ProCent-2
|12.08 × 50
