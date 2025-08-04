SegnaliSezioni
Ka Wai Chiong

Pxcobo

Ka Wai Chiong
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2025 14%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
93 (77.50%)
Loss Trade:
27 (22.50%)
Best Trade:
136.62 USD
Worst Trade:
-106.04 USD
Profitto lordo:
990.16 USD (21 192 pips)
Perdita lorda:
-642.47 USD (14 005 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (77.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
449.30 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
96.51%
Massimo carico di deposito:
35.42%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
53 (44.17%)
Short Trade:
67 (55.83%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
2.90 USD
Profitto medio:
10.65 USD
Perdita media:
-23.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-192.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-192.17 USD (3)
Crescita mensile:
17.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
111.91 USD
Massimale:
205.01 USD (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.03% (205.01 USD)
Per equità:
53.28% (1 356.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 49
GBPUSD 17
EURGBP 14
GBPAUD 13
EURNZD 11
USDCAD 6
EURUSD 4
AUDUSD 4
USDJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 356
GBPUSD 37
EURGBP 40
GBPAUD 31
EURNZD 18
USDCAD 39
EURUSD 15
AUDUSD 7
USDJPY -196
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -79
GBPUSD 404
EURGBP 1.3K
GBPAUD 2.5K
EURNZD 1.6K
USDCAD 1.4K
EURUSD 262
AUDUSD 706
USDJPY -847
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +136.62 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +77.96 USD
Massima perdita consecutiva: -192.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 6
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 81
VantageInternational-Live 11
0.83 × 6
FusionMarkets-Demo
4.00 × 6
VantageInternational-Demo
5.70 × 10
RadexMarkets-Real 6
7.20 × 5
RoboForex-ProCent-2
12.08 × 50
Non ci sono recensioni
2025.09.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 17:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 06:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 12:02
Share of trading days is too low
2025.08.07 12:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 11:02
Share of trading days is too low
2025.08.07 11:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 12:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.