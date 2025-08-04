- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18 794
Profit Trade:
13 548 (72.08%)
Loss Trade:
5 246 (27.91%)
Best Trade:
1 670.00 USD
Worst Trade:
-1 758.13 USD
Profitto lordo:
186 634.86 USD (2 135 183 pips)
Perdita lorda:
-114 348.99 USD (2 271 175 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (46.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 715.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
95.22%
Massimo carico di deposito:
72.32%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
3026
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
20.81
Long Trade:
9 641 (51.30%)
Short Trade:
9 153 (48.70%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
3.85 USD
Profitto medio:
13.78 USD
Perdita media:
-21.80 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-189.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 474.13 USD (2)
Crescita mensile:
42.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.63 USD
Massimale:
3 474.13 USD (2.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.78% (3 474.13 USD)
Per equità:
42.76% (53 405.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD'
|18794
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD'
|72K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD'
|-136K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 670.00 USD
Worst Trade: -1 758 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +46.28 USD
Massima perdita consecutiva: -189.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
