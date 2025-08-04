- Crescita
Trade:
9 363
Profit Trade:
5 366 (57.31%)
Loss Trade:
3 997 (42.69%)
Best Trade:
522.24 USD
Worst Trade:
-774.52 USD
Profitto lordo:
54 390.92 USD (59 523 780 pips)
Perdita lorda:
-57 184.24 USD (60 160 616 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (35.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
841.53 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
64.19%
Massimo carico di deposito:
17.81%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
187
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
4 713 (50.34%)
Short Trade:
4 650 (49.66%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
10.14 USD
Perdita media:
-14.31 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-3 509.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 702.91 USD (15)
Crescita mensile:
8.86%
Previsione annuale:
107.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 876.34 USD
Massimale:
13 805.58 USD (49.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.16% (13 805.58 USD)
Per equità:
22.63% (2 429.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD'
|7866
|BTCUSD
|1497
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD'
|-6.2K
|BTCUSD
|3.4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD'
|-369K
|BTCUSD
|-265K
Best Trade: +522.24 USD
Worst Trade: -775 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +35.57 USD
Massima perdita consecutiva: -3 509.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
DCA
