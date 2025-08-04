SegnaliSezioni
Market Maker

0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -61%
RannForex-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
412
Profit Trade:
285 (69.17%)
Loss Trade:
127 (30.83%)
Best Trade:
2 617.01 USD
Worst Trade:
-2 843.41 USD
Profitto lordo:
12 941.54 USD (947 265 pips)
Perdita lorda:
-11 543.62 USD (546 741 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (108.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 992.94 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
83.17%
Massimo carico di deposito:
164.57%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
276 (66.99%)
Short Trade:
136 (33.01%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
3.39 USD
Profitto medio:
45.41 USD
Perdita media:
-90.89 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 799.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 065.36 USD (6)
Crescita mensile:
-81.76%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 399.25 USD (76.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.69% (6 115.39 USD)
Per equità:
69.14% (983.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.ecn 279
XAUUSD.ecn 38
GBPUSD.ecn 37
EURAUD.ecn 11
BTCUSD 8
USDCAD.ecn 8
SP500.ecn 8
EURUSD.ecn 6
GBPJPY.ecn 3
EURGBP.ecn 3
AUDUSD.ecn 2
NZDUSD.ecn 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.ecn 1.1K
XAUUSD.ecn 687
GBPUSD.ecn -539
EURAUD.ecn -6
BTCUSD 103
USDCAD.ecn -398
SP500.ecn -346
EURUSD.ecn 236
GBPJPY.ecn 7
EURGBP.ecn 109
AUDUSD.ecn -49
NZDUSD.ecn 460
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.ecn 15K
XAUUSD.ecn 29K
GBPUSD.ecn 3.5K
EURAUD.ecn -5.1K
BTCUSD -232K
USDCAD.ecn 1
SP500.ecn 35
EURUSD.ecn 773
GBPJPY.ecn -456
EURGBP.ecn 78
AUDUSD.ecn 11
NZDUSD.ecn 229
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 617.01 USD
Worst Trade: -2 843 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +108.46 USD
Massima perdita consecutiva: -1 799.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RannForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

market maker strategy

smc concept

algo and manual trading

2025.09.24 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
