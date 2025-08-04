- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
90 (73.77%)
Loss Trade:
32 (26.23%)
Best Trade:
12.73 USD
Worst Trade:
-18.90 USD
Profitto lordo:
339.17 USD (85 718 pips)
Perdita lorda:
-260.88 USD (5 634 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (183.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
183.67 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
34.32%
Massimo carico di deposito:
141.21%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
57 (46.72%)
Short Trade:
65 (53.28%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
3.77 USD
Perdita media:
-8.15 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-130.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.25 USD (12)
Crescita mensile:
22.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.30 USD
Massimale:
195.13 USD (57.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.45% (195.13 USD)
Per equità:
59.54% (61.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD_i
|43
|EURUSD_i
|39
|USDInd_i
|34
|BITCOIN_i
|2
|SOLANA_i
|2
|LITECOIN_i
|1
|ETHEREUM_i
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD_i
|50
|EURUSD_i
|15
|USDInd_i
|0
|BITCOIN_i
|7
|SOLANA_i
|5
|LITECOIN_i
|1
|ETHEREUM_i
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD_i
|4.1K
|EURUSD_i
|2.8K
|USDInd_i
|1.9K
|BITCOIN_i
|71K
|SOLANA_i
|158
|LITECOIN_i
|101
|ETHEREUM_i
|101
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.73 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +183.67 USD
Massima perdita consecutiva: -130.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Торговля ведется в полностью ручном режиме.
Стиль торговли агрессивный.
Инструменты Фунт, Евро и Индекс доллара.
Присоединяйтесь ко мне.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
57%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
11
0%
122
73%
34%
1.30
0.64
USD
USD
79%
1:500