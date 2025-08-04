SegnaliSezioni
Aleksandr Rodygin

Anna

Aleksandr Rodygin
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 57%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
90 (73.77%)
Loss Trade:
32 (26.23%)
Best Trade:
12.73 USD
Worst Trade:
-18.90 USD
Profitto lordo:
339.17 USD (85 718 pips)
Perdita lorda:
-260.88 USD (5 634 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (183.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
183.67 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
34.32%
Massimo carico di deposito:
141.21%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
57 (46.72%)
Short Trade:
65 (53.28%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
3.77 USD
Perdita media:
-8.15 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-130.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.25 USD (12)
Crescita mensile:
22.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.30 USD
Massimale:
195.13 USD (57.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.45% (195.13 USD)
Per equità:
59.54% (61.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD_i 43
EURUSD_i 39
USDInd_i 34
BITCOIN_i 2
SOLANA_i 2
LITECOIN_i 1
ETHEREUM_i 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD_i 50
EURUSD_i 15
USDInd_i 0
BITCOIN_i 7
SOLANA_i 5
LITECOIN_i 1
ETHEREUM_i 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD_i 4.1K
EURUSD_i 2.8K
USDInd_i 1.9K
BITCOIN_i 71K
SOLANA_i 158
LITECOIN_i 101
ETHEREUM_i 101
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.73 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +183.67 USD
Massima perdita consecutiva: -130.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Торговля ведется в полностью ручном режиме.

Стиль торговли агрессивный.

Инструменты Фунт, Евро и Индекс доллара.

Присоединяйтесь ко мне.

2025.10.18 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.18 16:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.18 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.18 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 19:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
