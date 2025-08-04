SegnaliSezioni
Calin Achim

EURUSD

Calin Achim
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 539
Profit Trade:
714 (46.39%)
Loss Trade:
825 (53.61%)
Best Trade:
106.02 USD
Worst Trade:
-117.50 USD
Profitto lordo:
8 685.31 USD (598 692 pips)
Perdita lorda:
-9 212.53 USD (1 081 309 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (82.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
387.96 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
97.79%
Massimo carico di deposito:
194.51%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
785 (51.01%)
Short Trade:
754 (48.99%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.34 USD
Profitto medio:
12.16 USD
Perdita media:
-11.17 USD
Massime perdite consecutive:
98 (-653.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-653.71 USD (98)
Crescita mensile:
1 222.84%
Previsione annuale:
14 837.10%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 226.84 USD
Massimale:
2 249.66 USD (117.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.96% (1 998.99 USD)
Per equità:
81.99% (776.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 1296
EURUSD.r 144
GBPUSD.r 43
BTCUSD 32
NZDUSD.r 9
US30 7
US500 3
BRENT 2
NVDA.xnas 2
TSLA.xnas 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -1
EURUSD.r -189
GBPUSD.r -70
BTCUSD -125
NZDUSD.r 2
US30 40
US500 -1
BRENT -171
NVDA.xnas -9
TSLA.xnas -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 29K
EURUSD.r 2.1K
GBPUSD.r -2.1K
BTCUSD -524K
NZDUSD.r 340
US30 12K
US500 -143
BRENT -450
NVDA.xnas -103
TSLA.xnas 143
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +106.02 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 98
Massimo profitto consecutivo: +82.59 USD
Massima perdita consecutiva: -653.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Recommended Broker(My signal work best with these brokers)

  • FXCE - ECN, Standard Account
  • ICMarket - RAW Account
  • Exness  Raw spread or Pro Account
  • RoboFx : ECN, Prime Account


Signal Detail:

1. Only trade XAU/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.


