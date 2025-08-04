- Crescita
Trade:
1 539
Profit Trade:
714 (46.39%)
Loss Trade:
825 (53.61%)
Best Trade:
106.02 USD
Worst Trade:
-117.50 USD
Profitto lordo:
8 685.31 USD (598 692 pips)
Perdita lorda:
-9 212.53 USD (1 081 309 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (82.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
387.96 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
97.79%
Massimo carico di deposito:
194.51%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
785 (51.01%)
Short Trade:
754 (48.99%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.34 USD
Profitto medio:
12.16 USD
Perdita media:
-11.17 USD
Massime perdite consecutive:
98 (-653.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-653.71 USD (98)
Crescita mensile:
1 222.84%
Previsione annuale:
14 837.10%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 226.84 USD
Massimale:
2 249.66 USD (117.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.96% (1 998.99 USD)
Per equità:
81.99% (776.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|1296
|EURUSD.r
|144
|GBPUSD.r
|43
|BTCUSD
|32
|NZDUSD.r
|9
|US30
|7
|US500
|3
|BRENT
|2
|NVDA.xnas
|2
|TSLA.xnas
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|-1
|EURUSD.r
|-189
|GBPUSD.r
|-70
|BTCUSD
|-125
|NZDUSD.r
|2
|US30
|40
|US500
|-1
|BRENT
|-171
|NVDA.xnas
|-9
|TSLA.xnas
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|29K
|EURUSD.r
|2.1K
|GBPUSD.r
|-2.1K
|BTCUSD
|-524K
|NZDUSD.r
|340
|US30
|12K
|US500
|-143
|BRENT
|-450
|NVDA.xnas
|-103
|TSLA.xnas
|143
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +106.02 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 98
Massimo profitto consecutivo: +82.59 USD
Massima perdita consecutiva: -653.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Recommended Broker(My signal work best with these brokers)
- FXCE - ECN, Standard Account
- ICMarket - RAW Account
- Exness - Raw spread or Pro Account
- RoboFx : ECN, Prime Account
Signal Detail:
1. Only trade XAU/USD pair.
2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.
