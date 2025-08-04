- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
38 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.73 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
78.20 USD (7 958 pips)
Perdita lorda:
-1.64 USD
Vincite massime consecutive:
38 (78.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.20 USD (38)
Indice di Sharpe:
1.82
Attività di trading:
49.36%
Massimo carico di deposito:
75.13%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
239.25
Long Trade:
27 (71.05%)
Short Trade:
11 (28.95%)
Fattore di profitto:
47.68
Profitto previsto:
2.06 USD
Profitto medio:
2.06 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
47.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.32 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.07% (0.04 USD)
Per equità:
76.97% (95.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.73 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +78.20 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 108
|
Exness-MT5Real31
|0.60 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 1854
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 121
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 2516
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.41 × 29
GBPUSD currency pair, Manual execution, No dangerous strategies, No additional funds while positions are open. I suggest using the same broker, You can register via my link: https://icmarkets.com/?camp=21304
If you have any further questions, Please leave a message or contact me via telegram : @SusiBatalia7
Thank you.
