SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Markets
Susi Natalia

Markets

Susi Natalia
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 138%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
38 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.73 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
78.20 USD (7 958 pips)
Perdita lorda:
-1.64 USD
Vincite massime consecutive:
38 (78.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.20 USD (38)
Indice di Sharpe:
1.82
Attività di trading:
49.36%
Massimo carico di deposito:
75.13%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
239.25
Long Trade:
27 (71.05%)
Short Trade:
11 (28.95%)
Fattore di profitto:
47.68
Profitto previsto:
2.06 USD
Profitto medio:
2.06 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
47.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.32 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.07% (0.04 USD)
Per equità:
76.97% (95.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.73 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +78.20 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1854
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 2516
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

GBPUSD currency pair, Manual execution, No dangerous strategies, No additional funds while positions are open. I suggest using the same broker, You can register via my link: https://icmarkets.com/?camp=21304

If you have any further questions, Please leave a message or contact me via telegram : @SusiBatalia7

Thank you.

Non ci sono recensioni
2025.09.29 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 06:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 14:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 15:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 14:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 07:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Markets
40USD al mese
138%
0
0
USD
132
USD
8
0%
38
100%
49%
47.68
2.06
USD
77%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.