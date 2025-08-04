SegnaliSezioni
Pu Rong Liang

Simplify it

Pu Rong Liang
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
GMI-Live12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
157 (67.67%)
Loss Trade:
75 (32.33%)
Best Trade:
66.16 USD
Worst Trade:
-75.20 USD
Profitto lordo:
1 303.22 USD (79 428 pips)
Perdita lorda:
-1 364.23 USD (83 840 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (76.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.74 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
45.01%
Massimo carico di deposito:
34.10%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
165 (71.12%)
Short Trade:
67 (28.88%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
8.30 USD
Perdita media:
-18.19 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-92.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.84 USD (3)
Crescita mensile:
-46.97%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.73 USD
Massimale:
367.96 USD (109.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.87% (367.96 USD)
Per equità:
38.65% (146.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 134
U30USD 94
AUDCAD 2
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -150
U30USD 70
AUDCAD 5
NZDCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -10K
U30USD 5.3K
AUDCAD 250
NZDCAD 377
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.16 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +76.28 USD
Massima perdita consecutiva: -92.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TTCM-Live2
1.50 × 2
Act in accordance with the trend and seize the opportunity.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.15 18:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 07:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
