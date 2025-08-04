- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
157 (67.67%)
Loss Trade:
75 (32.33%)
Best Trade:
66.16 USD
Worst Trade:
-75.20 USD
Profitto lordo:
1 303.22 USD (79 428 pips)
Perdita lorda:
-1 364.23 USD (83 840 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (76.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.74 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
45.01%
Massimo carico di deposito:
34.10%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
165 (71.12%)
Short Trade:
67 (28.88%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
8.30 USD
Perdita media:
-18.19 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-92.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.84 USD (3)
Crescita mensile:
-46.97%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.73 USD
Massimale:
367.96 USD (109.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.87% (367.96 USD)
Per equità:
38.65% (146.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|U30USD
|94
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-150
|U30USD
|70
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-10K
|U30USD
|5.3K
|AUDCAD
|250
|NZDCAD
|377
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.16 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +76.28 USD
Massima perdita consecutiva: -92.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TTCM-Live2
|1.50 × 2
Act in accordance with the trend and seize the opportunity.
