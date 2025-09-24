- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
89 (53.61%)
Loss Trade:
77 (46.39%)
Best Trade:
56.85 USD
Worst Trade:
-37.74 USD
Profitto lordo:
888.01 USD (1 806 855 pips)
Perdita lorda:
-557.04 USD (646 074 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (202.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.34 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
35.71%
Massimo carico di deposito:
6.32%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
115 (69.28%)
Short Trade:
51 (30.72%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
1.99 USD
Profitto medio:
9.98 USD
Perdita media:
-7.23 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-273.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-273.75 USD (17)
Crescita mensile:
-0.29%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.54 USD
Massimale:
273.79 USD (17.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.71% (273.79 USD)
Per equità:
20.81% (218.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|ETHUSD
|43
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|6
|GBPAUD
|6
|XAGUSD
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-97
|ETHUSD
|416
|BTCUSD
|85
|USDJPY
|-8
|GBPAUD
|-65
|XAGUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.8K
|ETHUSD
|220K
|BTCUSD
|954K
|USDJPY
|-373
|GBPAUD
|-3.2K
|XAGUSD
|2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.85 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +202.34 USD
Massima perdita consecutiva: -273.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 5451
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|1.25 × 4
|
ICMarketsAU-Live
|1.25 × 179
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 463
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.28 × 40
|
Exness-MT5Real7
|1.62 × 91
相关描述请看我另一个信号源，此信号源是为了方便匹配黄金白银交易
