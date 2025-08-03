- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|239
|US500
|194
|XTIUSD
|188
|BTCUSD
|178
|USDCAD
|146
|NAS100
|70
|US30
|64
|EURUSD
|19
|USDCHF
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|459
|US500
|138
|XTIUSD
|83
|BTCUSD
|223
|USDCAD
|73
|NAS100
|170
|US30
|209
|EURUSD
|20
|USDCHF
|11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|48K
|US500
|130K
|XTIUSD
|3.7K
|BTCUSD
|2.5M
|USDCAD
|9.2K
|NAS100
|184K
|US30
|231K
|EURUSD
|2.1K
|USDCHF
|880
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
|
FBS-Real
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.
Recommended Forex broker:
TMGM: https://portal.tmgm.com/register?node=MjEzNDM4&language=en
OPEN LIVE ACCOUNT
MT5 | 1:500 Leverage
Copy trading will work with Funded Accounts as well.
Get funded with Hola Prime with 50% off discount code TRADEFEST50 on $100k evaluation accounts:
https://trader.holaprime.com//challenges?affiliateId=nimblenomads
Get funded with SeacrestFunded:
https://fundedtech.seacrestmarkets.io/purchasechallenge/?sl=6181
Recommended VPS:
USD
USD
USD