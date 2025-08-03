SegnaliSezioni
Tuan Long Vu

Nimble Nomads Gold Sniper

Tuan Long Vu
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 108
Profit Trade:
961 (86.73%)
Loss Trade:
147 (13.27%)
Best Trade:
35.65 USD
Worst Trade:
-61.06 USD
Profitto lordo:
1 877.67 USD (5 128 021 pips)
Perdita lorda:
-490.49 USD (1 977 984 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (69.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.66 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
89.25%
Massimo carico di deposito:
47.83%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
10.18
Long Trade:
1 034 (93.32%)
Short Trade:
74 (6.68%)
Fattore di profitto:
3.83
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-3.34 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-13.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.19 USD (2)
Crescita mensile:
172.38%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
136.29 USD (12.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.73% (136.29 USD)
Per equità:
68.09% (727.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 239
US500 194
XTIUSD 188
BTCUSD 178
USDCAD 146
NAS100 70
US30 64
EURUSD 19
USDCHF 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 459
US500 138
XTIUSD 83
BTCUSD 223
USDCAD 73
NAS100 170
US30 209
EURUSD 20
USDCHF 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 48K
US500 130K
XTIUSD 3.7K
BTCUSD 2.5M
USDCAD 9.2K
NAS100 184K
US30 231K
EURUSD 2.1K
USDCHF 880
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.65 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +69.63 USD
Massima perdita consecutiva: -13.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
My strategy : CUT LOSSES, KEEP YOUR MONEY SAFE, AND GROWING.

I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.


Copy trading will work with Funded Accounts as well.

