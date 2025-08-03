SegnaliSezioni
Lucas Edmundo Agu

Test

Lucas Edmundo Agu
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
141
Profit Trade:
81 (57.44%)
Loss Trade:
60 (42.55%)
Best Trade:
17.32 USD
Worst Trade:
-35.00 USD
Profitto lordo:
309.05 USD (29 374 pips)
Perdita lorda:
-428.23 USD (40 666 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (54.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.59 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
4.54%
Massimo carico di deposito:
57.66%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
81 (57.45%)
Short Trade:
60 (42.55%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.85 USD
Profitto medio:
3.82 USD
Perdita media:
-7.14 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-30.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.86 USD (4)
Crescita mensile:
-3.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.58 USD
Massimale:
212.60 USD (20.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.24% (213.13 USD)
Per equità:
6.47% (66.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DE30 41
US500 34
XAUUSD 30
USDJPY 29
EURUSD 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DE30 -89
US500 5
XAUUSD 28
USDJPY -39
EURUSD -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DE30 -15K
US500 1.4K
XAUUSD 3.4K
USDJPY -778
EURUSD -262
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.32 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.59 USD
Massima perdita consecutiva: -30.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradingProInternational-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
StriforSVG-Live
0.00 × 43
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 11
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
Conotoxia-Server
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
FreshForex-MT5
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
245 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 07:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 07:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Test
100USD al mese
-12%
0
0
USD
881
USD
11
99%
141
57%
5%
0.72
-0.85
USD
20%
1:500
