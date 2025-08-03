- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
141
Profit Trade:
81 (57.44%)
Loss Trade:
60 (42.55%)
Best Trade:
17.32 USD
Worst Trade:
-35.00 USD
Profitto lordo:
309.05 USD (29 374 pips)
Perdita lorda:
-428.23 USD (40 666 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (54.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.59 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
4.54%
Massimo carico di deposito:
57.66%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
81 (57.45%)
Short Trade:
60 (42.55%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.85 USD
Profitto medio:
3.82 USD
Perdita media:
-7.14 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-30.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.86 USD (4)
Crescita mensile:
-3.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.58 USD
Massimale:
212.60 USD (20.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.24% (213.13 USD)
Per equità:
6.47% (66.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE30
|41
|US500
|34
|XAUUSD
|30
|USDJPY
|29
|EURUSD
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE30
|-89
|US500
|5
|XAUUSD
|28
|USDJPY
|-39
|EURUSD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE30
|-15K
|US500
|1.4K
|XAUUSD
|3.4K
|USDJPY
|-778
|EURUSD
|-262
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.32 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.59 USD
Massima perdita consecutiva: -30.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
