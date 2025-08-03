- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
162 (60.44%)
Loss Trade:
106 (39.55%)
Best Trade:
9.32 USD
Worst Trade:
-6.27 USD
Profitto lordo:
150.85 USD (13 732 pips)
Perdita lorda:
-161.17 USD (13 792 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (6.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.99 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
12.24%
Massimo carico di deposito:
69.85%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
126 (47.01%)
Short Trade:
142 (52.99%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
0.93 USD
Perdita media:
-1.52 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-19.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.22 USD (7)
Crescita mensile:
2.10%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.47 USD
Massimale:
76.52 USD (15.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.25% (76.52 USD)
Per equità:
10.24% (43.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|EURUSD
|16
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-17
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|-3
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-682
|EURUSD
|360
|AUDUSD
|-91
|USDJPY
|154
|GBPUSD
|144
|USDCAD
|55
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.32 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +6.45 USD
Massima perdita consecutiva: -19.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.23 × 31
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 33
|
VantageInternational-Live 7
|4.00 × 21
至尊宝の金策，复利策略，日2%基础目标！第一阶段仓位目标达到1w！
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
545
USD
USD
8
10%
268
60%
12%
0.93
-0.04
USD
USD
15%
1:100