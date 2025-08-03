SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / King
Lian Deng Wang

King

Lian Deng Wang
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
Axi-US888-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
162 (60.44%)
Loss Trade:
106 (39.55%)
Best Trade:
9.32 USD
Worst Trade:
-6.27 USD
Profitto lordo:
150.85 USD (13 732 pips)
Perdita lorda:
-161.17 USD (13 792 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (6.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.99 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
12.24%
Massimo carico di deposito:
69.85%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
126 (47.01%)
Short Trade:
142 (52.99%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
0.93 USD
Perdita media:
-1.52 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-19.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.22 USD (7)
Crescita mensile:
2.10%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.47 USD
Massimale:
76.52 USD (15.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.25% (76.52 USD)
Per equità:
10.24% (43.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 224
EURUSD 16
AUDUSD 13
USDJPY 7
GBPUSD 4
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -17
EURUSD 4
AUDUSD -3
USDJPY 1
GBPUSD 4
USDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -682
EURUSD 360
AUDUSD -91
USDJPY 154
GBPUSD 144
USDCAD 55
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.32 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +6.45 USD
Massima perdita consecutiva: -19.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US06-Live
0.00 × 17
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.23 × 31
Pepperstone-Edge12
0.33 × 33
VantageInternational-Live 7
4.00 × 21
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
至尊宝の金策，复利策略，日2%基础目标！第一阶段仓位目标达到1w！
Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 09:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 12:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 08:08
Share of trading days is too low
2025.08.04 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 08:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.03 14:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 14:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 14:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 14:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 14:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
King
30USD al mese
-2%
0
0
USD
545
USD
8
10%
268
60%
12%
0.93
-0.04
USD
15%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.