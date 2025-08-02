- Crescita
Trade:
78
Profit Trade:
33 (42.30%)
Loss Trade:
45 (57.69%)
Best Trade:
9.43 USD
Worst Trade:
-3.12 USD
Profitto lordo:
90.44 USD (263 101 pips)
Perdita lorda:
-58.86 USD (226 630 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (9.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.43 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
2.14%
Massimo carico di deposito:
11.32%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
3.56
Long Trade:
38 (48.72%)
Short Trade:
40 (51.28%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
2.74 USD
Perdita media:
-1.31 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-6.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.88 USD (4)
Crescita mensile:
5.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.82 USD
Massimale:
8.88 USD (4.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.41% (4.85 USD)
Per equità:
0.51% (2.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|36K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.43 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.33 USD
Massima perdita consecutiva: -6.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 131
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|22.92 × 24
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
7%
0
0
USD
USD
529
USD
USD
8
100%
78
42%
2%
1.53
0.40
USD
USD
2%
1:500