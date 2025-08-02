SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Directional Trading Mt4
Babak Karimli

Directional Trading Mt4

Babak Karimli
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 1 014%
InvestAZ-REAL
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
111 (82.22%)
Loss Trade:
24 (17.78%)
Best Trade:
7 551.00 USD
Worst Trade:
-387.00 USD
Profitto lordo:
40 184.03 USD (126 242 pips)
Perdita lorda:
-2 776.91 USD (23 949 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (749.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 021.24 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
81.53%
Massimo carico di deposito:
119.63%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
21.98
Long Trade:
102 (75.56%)
Short Trade:
33 (24.44%)
Fattore di profitto:
14.47
Profitto previsto:
277.09 USD
Profitto medio:
362.02 USD
Perdita media:
-115.70 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 701.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 701.75 USD (15)
Crescita mensile:
36.26%
Previsione annuale:
439.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
952.69 USD
Massimale:
1 701.75 USD (97.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.30% (1 701.75 USD)
Per equità:
34.00% (13 258.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 71
EURUSD 41
GBPUSD 5
EURGBP 5
GBPCAD 4
XAUUSD 2
EURCAD 2
GBPJPY 2
DAX 1
SP500 1
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD 13K
EURUSD 9.8K
GBPUSD 7.8K
EURGBP 1.6K
GBPCAD 13
XAUUSD 4.4K
EURCAD 30
GBPJPY 663
DAX 50
SP500 36
AUDUSD 145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD 19K
EURUSD 9.8K
GBPUSD 7.8K
EURGBP 722
GBPCAD 2.3K
XAUUSD 10K
EURCAD 2.1K
GBPJPY 975
DAX 46K
SP500 3.9K
AUDUSD 29
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 551.00 USD
Worst Trade: -387 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +749.06 USD
Massima perdita consecutiva: -1 701.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InvestAZ-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XM.COM-Real 20
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 5
FxPro.com-Real05
0.34 × 318
AxiTrader-US02-Live
0.36 × 219
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1.75 × 8
RoboForexEU-Pro
1.78 × 9
NordFX-Real5
1.80 × 301
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
3.51 × 885
RoboForexEU-Fix
5.75 × 44
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

The Signal is launched according to the Directional Trading forecast. The buy-only or sell-only trades are opened as per our bullish or bearish forecasts made for the further period of time — several weeks or months. Not excluded is that in the long-term flat trend, both buy and sell trades can be made simultaneously.

Recommended real account type: Hedge, Swap-free.

Recommended real account minimum deposit amount: usd 10,000.

Your expenses: 100 usd (signal monthly fee) + apprx 25 usd VPS = 125 usd total monthly expenses.

Your profit: minimum 30% monthly avarage out of the balance.

Good Luck!


Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
No swaps are charged
2025.09.14 15:32
No swaps are charged
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.05 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 05:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Directional Trading Mt4
100USD al mese
1 014%
0
0
USD
39K
USD
28
0%
135
82%
82%
14.47
277.09
USD
97%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.