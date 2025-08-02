- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|71
|EURUSD
|41
|GBPUSD
|5
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|4
|XAUUSD
|2
|EURCAD
|2
|GBPJPY
|2
|DAX
|1
|SP500
|1
|AUDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|13K
|EURUSD
|9.8K
|GBPUSD
|7.8K
|EURGBP
|1.6K
|GBPCAD
|13
|XAUUSD
|4.4K
|EURCAD
|30
|GBPJPY
|663
|DAX
|50
|SP500
|36
|AUDUSD
|145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|19K
|EURUSD
|9.8K
|GBPUSD
|7.8K
|EURGBP
|722
|GBPCAD
|2.3K
|XAUUSD
|10K
|EURCAD
|2.1K
|GBPJPY
|975
|DAX
|46K
|SP500
|3.9K
|AUDUSD
|29
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InvestAZ-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real05
|0.34 × 318
|
AxiTrader-US02-Live
|0.36 × 219
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|1.75 × 8
|
RoboForexEU-Pro
|1.78 × 9
|
NordFX-Real5
|1.80 × 301
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|3.51 × 885
|
RoboForexEU-Fix
|5.75 × 44
The Signal is launched according to the Directional Trading forecast. The buy-only or sell-only trades are opened as per our bullish or bearish forecasts made for the further period of time — several weeks or months. Not excluded is that in the long-term flat trend, both buy and sell trades can be made simultaneously.
Recommended real account type: Hedge, Swap-free.
Recommended real account minimum deposit amount: usd 10,000.
Your expenses: 100 usd (signal monthly fee) + apprx 25 usd VPS = 125 usd total monthly expenses.
Your profit: minimum 30% monthly avarage out of the balance.
Good Luck!
