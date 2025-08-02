- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
498
Profit Trade:
393 (78.91%)
Loss Trade:
105 (21.08%)
Best Trade:
96.84 USD
Worst Trade:
-123.88 USD
Profitto lordo:
3 106.15 USD (3 109 545 pips)
Perdita lorda:
-986.01 USD (747 779 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (241.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
436.56 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
8.62%
Massimo carico di deposito:
26.97%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
7.60
Long Trade:
117 (23.49%)
Short Trade:
381 (76.51%)
Fattore di profitto:
3.15
Profitto previsto:
4.26 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
-9.39 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-21.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-244.42 USD (4)
Crescita mensile:
-7.48%
Previsione annuale:
-90.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.26 USD
Massimale:
279.02 USD (5.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.91% (244.41 USD)
Per equità:
21.96% (261.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|BTCUSD
|81
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|328
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|682K
|BTCUSD
|1.7M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +96.84 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +241.65 USD
Massima perdita consecutiva: -21.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
