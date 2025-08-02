SegnaliSezioni
Ton That Hao

Trader Co Tam

Ton That Hao
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 76%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
498
Profit Trade:
393 (78.91%)
Loss Trade:
105 (21.08%)
Best Trade:
96.84 USD
Worst Trade:
-123.88 USD
Profitto lordo:
3 106.15 USD (3 109 545 pips)
Perdita lorda:
-986.01 USD (747 779 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (241.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
436.56 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
8.62%
Massimo carico di deposito:
26.97%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
7.60
Long Trade:
117 (23.49%)
Short Trade:
381 (76.51%)
Fattore di profitto:
3.15
Profitto previsto:
4.26 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
-9.39 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-21.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-244.42 USD (4)
Crescita mensile:
-7.48%
Previsione annuale:
-90.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.26 USD
Massimale:
279.02 USD (5.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.91% (244.41 USD)
Per equità:
21.96% (261.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 417
BTCUSD 81
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 328
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 682K
BTCUSD 1.7M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +96.84 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +241.65 USD
Massima perdita consecutiva: -21.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
62 più
Non ci sono recensioni
2025.09.07 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
