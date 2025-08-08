- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
660
Profit Trade:
498 (75.45%)
Loss Trade:
162 (24.55%)
Best Trade:
1 020.83 GBP
Worst Trade:
-3 077.39 GBP
Profitto lordo:
24 249.27 GBP (72 033 pips)
Perdita lorda:
-23 460.21 GBP (53 800 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (674.07 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
2 208.75 GBP (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
85.59%
Massimo carico di deposito:
66.05%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
295 (44.70%)
Short Trade:
365 (55.30%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1.20 GBP
Profitto medio:
48.69 GBP
Perdita media:
-144.82 GBP
Massime perdite consecutive:
9 (-10 094.90 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-10 094.90 GBP (9)
Crescita mensile:
-81.99%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
837.13 GBP
Massimale:
10 284.79 GBP (73.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.44% (10 284.79 GBP)
Per equità:
79.11% (8 440.25 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|323
|NZDCAD
|191
|AUDNZD
|146
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|6K
|NZDCAD
|5.3K
|AUDNZD
|-10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|8K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|-674
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 020.83 GBP
Worst Trade: -3 077 GBP
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +674.07 GBP
Massima perdita consecutiva: -10 094.90 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.08 × 39
|
ICMarketsSC-Live31
|0.08 × 25
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 30
|
ICMarketsSC-Live20
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live33
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|1.51 × 130
|
Pepperstone-Edge11
|2.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 71
|
Axi-US02-Live
|2.81 × 549
|
ICMarketsSC-Live12
|3.00 × 1
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|3.35 × 17
|
TradersGlobalGroup-Live
|3.65 × 63
|
ICMarketsSC-Live32
|3.67 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|5.00 × 22
|
XMTrading-Real 254
|6.14 × 160
|
FBS-Real-6
|8.00 × 1
|
Ava-Real 6
|10.58 × 7013
|
VantageInternational-Demo
|10.77 × 30
|
AdroFX-Live Server
|11.25 × 4
|
GlobalPrime-Live
|11.50 × 2
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Great signals. It's nice to watch profits grow without having to do anything.