SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Adaptive Greed Engine Low Risk
Rene Aneomanti

Adaptive Greed Engine Low Risk

Rene Aneomanti
1 recensione
82 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -56%
ICMarketsSC-Live31
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
660
Profit Trade:
498 (75.45%)
Loss Trade:
162 (24.55%)
Best Trade:
1 020.83 GBP
Worst Trade:
-3 077.39 GBP
Profitto lordo:
24 249.27 GBP (72 033 pips)
Perdita lorda:
-23 460.21 GBP (53 800 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (674.07 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
2 208.75 GBP (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
85.59%
Massimo carico di deposito:
66.05%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
295 (44.70%)
Short Trade:
365 (55.30%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1.20 GBP
Profitto medio:
48.69 GBP
Perdita media:
-144.82 GBP
Massime perdite consecutive:
9 (-10 094.90 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-10 094.90 GBP (9)
Crescita mensile:
-81.99%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
837.13 GBP
Massimale:
10 284.79 GBP (73.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.44% (10 284.79 GBP)
Per equità:
79.11% (8 440.25 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 323
NZDCAD 191
AUDNZD 146
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 6K
NZDCAD 5.3K
AUDNZD -10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 8K
NZDCAD 11K
AUDNZD -674
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 020.83 GBP
Worst Trade: -3 077 GBP
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +674.07 GBP
Massima perdita consecutiva: -10 094.90 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.08 × 39
ICMarketsSC-Live31
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 30
ICMarketsSC-Live20
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.51 × 130
Pepperstone-Edge11
2.13 × 8
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 71
Axi-US02-Live
2.81 × 549
ICMarketsSC-Live12
3.00 × 1
CapitalIndexGlobal-Live
3.00 × 2
EightcapLtd-Real2
3.35 × 17
TradersGlobalGroup-Live
3.65 × 63
ICMarketsSC-Live32
3.67 × 3
Pepperstone-Edge02
5.00 × 22
XMTrading-Real 254
6.14 × 160
FBS-Real-6
8.00 × 1
Ava-Real 6
10.58 × 7013
VantageInternational-Demo
10.77 × 30
AdroFX-Live Server
11.25 × 4
GlobalPrime-Live
11.50 × 2
3 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati


Valutazione media:
RobinSomm
56
RobinSomm 2025.08.08 10:47 
 

Great signals. It's nice to watch profits grow without having to do anything.

2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 05:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati