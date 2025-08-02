SegnaliSezioni
Simone Zappatini

PolePole

Simone Zappatini
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 17%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
83 (91.20%)
Loss Trade:
8 (8.79%)
Best Trade:
2.83 EUR
Worst Trade:
-24.71 EUR
Profitto lordo:
102.84 EUR (9 826 pips)
Perdita lorda:
-52.02 EUR (6 190 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (41.20 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
41.20 EUR (31)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
14.88%
Massimo carico di deposito:
12.63%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
35 (38.46%)
Short Trade:
56 (61.54%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
0.56 EUR
Profitto medio:
1.24 EUR
Perdita media:
-6.50 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-6.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-24.71 EUR (1)
Crescita mensile:
7.99%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
24.71 EUR (7.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.52% (24.71 EUR)
Per equità:
24.07% (74.41 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 90
XAUEUR 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 57
XAUEUR 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.5K
XAUEUR 100
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.83 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +41.20 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.89 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.29 × 4410
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
RoboForex-ECN
5.26 × 46
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.47 × 875
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.21 × 34
ICMarketsSC-MT5-2
7.28 × 204
Exness-MT5Real31
7.40 × 144
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
Exness-MT5Real5
8.00 × 222
EightcapGlobal-Live
8.15 × 53
31 più
Segnale basato su PolePole EA


  • XAUUSD

  • 4 timeframe (M5/M15/M30/H1)

  • Solo 1 ordine alla volta

  • Nessun utilizzo di griglia o martingala

  • Rischio moderato/alto

  • Rendimento atteso del 5%-10% al mese

  • Trading completamente automatico basato sull’attività di PolePole EA

  • Account minimo: 300$

  • Conto hedging richiesto

  • Nessuna manipolazione del deposito tramite prelievi o ricariche per nascondere il drawdown reale e stabilizzare il profitto


Note:

  • questo segnale vuole essere una dimostrazione dell'efficacia dell'EA PolePole piuttosto che ottenere il massimo profitto
  • il segnale live (ovvero l'EA) non piazza ordini tutti i giorni ma solo quando si presentano le giuste condizioni
  • le prestazioni del segnale live possono essere leggermente peggiori rispetto all'esecuzione diretta dell'EA a causa dello slippage


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PolePole
1000USD al mese
17%
0
0
USD
351
EUR
8
97%
91
91%
15%
1.97
0.56
EUR
24%
1:500
