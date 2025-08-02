- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|XAUEUR
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|57
|XAUEUR
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.5K
|XAUEUR
|100
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 4410
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
RoboForex-ECN
|5.26 × 46
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.47 × 875
|
Exness-MT5Real26
|6.99 × 142
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|7.21 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.28 × 204
|
Exness-MT5Real31
|7.40 × 144
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
Exness-MT5Real5
|8.00 × 222
|
EightcapGlobal-Live
|8.15 × 53
Segnale basato su PolePole EA
-
XAUUSD
-
4 timeframe (M5/M15/M30/H1)
-
Solo 1 ordine alla volta
-
Nessun utilizzo di griglia o martingala
-
Rischio moderato/alto
-
Rendimento atteso del 5%-10% al mese
-
Trading completamente automatico basato sull’attività di PolePole EA
-
Account minimo: 300$
-
Conto hedging richiesto
-
Nessuna manipolazione del deposito tramite prelievi o ricariche per nascondere il drawdown reale e stabilizzare il profitto
Note:
- questo segnale vuole essere una dimostrazione dell'efficacia dell'EA PolePole piuttosto che ottenere il massimo profitto
- il segnale live (ovvero l'EA) non piazza ordini tutti i giorni ma solo quando si presentano le giuste condizioni
- le prestazioni del segnale live possono essere leggermente peggiori rispetto all'esecuzione diretta dell'EA a causa dello slippage
