- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
62 (88.57%)
Loss Trade:
8 (11.43%)
Best Trade:
615.00 USD
Worst Trade:
-1 543.00 USD
Profitto lordo:
10 255.00 USD (10 222 pips)
Perdita lorda:
-5 377.20 USD (5 974 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (2 907.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 907.00 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
5.02%
Massimo carico di deposito:
16.73%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
50 (71.43%)
Short Trade:
20 (28.57%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
69.68 USD
Profitto medio:
165.40 USD
Perdita media:
-672.15 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-855.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 543.00 USD (1)
Crescita mensile:
55.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
358.00 USD
Massimale:
1 943.00 USD (23.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.18% (1 943.00 USD)
Per equità:
16.55% (1 311.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +615.00 USD
Worst Trade: -1 543 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 907.00 USD
Massima perdita consecutiva: -855.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|2.13 × 56
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
97%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
8
0%
70
88%
5%
1.90
69.68
USD
USD
23%
1:500