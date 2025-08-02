SegnaliSezioni
Eliezer Forlin

Magic Boost

Eliezer Forlin
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -56%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
890
Profit Trade:
720 (80.89%)
Loss Trade:
170 (19.10%)
Best Trade:
506.07 EUR
Worst Trade:
-542.44 EUR
Profitto lordo:
3 534.49 EUR (84 526 pips)
Perdita lorda:
-4 479.79 EUR (55 568 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (95.64 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 047.52 EUR (13)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
179.41%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
396 (44.49%)
Short Trade:
494 (55.51%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-1.06 EUR
Profitto medio:
4.91 EUR
Perdita media:
-26.35 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-1 204.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 582.83 EUR (3)
Crescita mensile:
-68.92%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 550.89 EUR
Massimale:
2 994.56 EUR (67.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.54% (2 994.56 EUR)
Per equità:
87.13% (558.79 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 539
AUDUSD 241
EURUSD 96
GBPUSD 8
USDCAD 5
EURCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -2.2K
AUDUSD 173
EURUSD 500
GBPUSD 386
USDCAD 47
EURCHF -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 19K
AUDUSD 7.6K
EURUSD 2.4K
GBPUSD 563
USDCAD 98
EURCHF -51
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +506.07 EUR
Worst Trade: -542 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +95.64 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 204.65 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
OrbexGlobal-Live
0.45 × 22
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.68 × 142
ICMarketsSC-Live24
0.71 × 529
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Pepperstone-Edge07
0.75 × 4
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live14
0.95 × 168
ICMarketsSC-Live26
1.02 × 321
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 769
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live05
1.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
31 più
Multicurrency and multistrategy signal. Trades depending on trend and opposite to trend profiting by the swing in price.
Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 03:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.02 07:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 00:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 11:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Magic Boost
65USD al mese
-56%
0
0
USD
2K
EUR
11
91%
890
80%
100%
0.78
-1.06
EUR
87%
1:500
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

