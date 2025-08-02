- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
19 (70.37%)
Loss Trade:
8 (29.63%)
Best Trade:
3.46 USD
Worst Trade:
-3.00 USD
Profitto lordo:
20.00 USD (3 145 pips)
Perdita lorda:
-10.43 USD (1 324 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (5.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.65 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
47.98%
Massimo carico di deposito:
3.90%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
9 (33.33%)
Short Trade:
18 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
1.05 USD
Perdita media:
-1.30 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.62 USD (3)
Crescita mensile:
2.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.12 USD
Massimale:
4.62 USD (4.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.26% (4.62 USD)
Per equità:
12.30% (12.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|4
|AUDNZD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|371
|NZDCAD
|643
|AUDNZD
|841
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.46 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.65 USD
Massima perdita consecutiva: -4.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.27 × 135
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
13 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
10
100%
27
70%
48%
1.91
0.35
USD
USD
12%
1:500