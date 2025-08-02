SegnaliSezioni
Mr Bruno Miguel Tavares Ganhao

Axion Low Risk

Mr Bruno Miguel Tavares Ganhao
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
654
Profit Trade:
453 (69.26%)
Loss Trade:
201 (30.73%)
Best Trade:
1 110.90 USD
Worst Trade:
-206.24 USD
Profitto lordo:
10 579.58 USD (35 312 pips)
Perdita lorda:
-7 523.52 USD (31 530 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (184.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 091.75 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
78.00%
Massimo carico di deposito:
99.86%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
487 (74.46%)
Short Trade:
167 (25.54%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
4.67 USD
Profitto medio:
23.35 USD
Perdita media:
-37.43 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 305.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 323.56 USD (12)
Crescita mensile:
1.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 233.99 USD (2.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.16% (2 233.99 USD)
Per equità:
9.36% (9 647.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 536
GBPUSD 43
GBPCAD 28
AUDUSD 23
AUDCAD 13
USDCAD 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.3K
GBPUSD -212
GBPCAD 335
AUDUSD 456
AUDCAD 174
USDCAD 41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.5K
GBPUSD -3.5K
GBPCAD 2.6K
AUDUSD 1.6K
AUDCAD 764
USDCAD 270
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 110.90 USD
Worst Trade: -206 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +184.18 USD
Massima perdita consecutiva: -1 305.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading Forex Currencies on M15 and M1 Charts.

Fully automated system.

Good results with 2.5% max drawdown. 

This was started with a $100k account on low risk to protect capital and steady profits. 

Normally no overnight and weekend exposure.

Enjoy trading and only use what you can afford to risk. 


Non ci sono recensioni
2025.09.19 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.03 21:47
Share of trading days is too low
2025.08.03 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.02 06:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 06:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 06:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.02 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.02 06:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
