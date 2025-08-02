- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
46 (73.01%)
Loss Trade:
17 (26.98%)
Best Trade:
87.53 USD
Worst Trade:
-27.55 USD
Profitto lordo:
655.77 USD (21 437 pips)
Perdita lorda:
-158.36 USD (5 638 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (102.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.18 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
95.76%
Massimo carico di deposito:
3.78%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
9.62
Long Trade:
29 (46.03%)
Short Trade:
34 (53.97%)
Fattore di profitto:
4.14
Profitto previsto:
7.90 USD
Profitto medio:
14.26 USD
Perdita media:
-9.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-49.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.37 USD (2)
Crescita mensile:
0.40%
Previsione annuale:
6.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
51.68 USD (0.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.50% (49.93 USD)
Per equità:
0.86% (86.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|498
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +87.53 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +102.58 USD
Massima perdita consecutiva: -49.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
XMGlobal-MT5 12
|10.00 × 2
