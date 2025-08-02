SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fund XM 250USD
Marcelo Diniz Da Cunha

Fund XM 250USD

Marcelo Diniz Da Cunha
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -24%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
30 (81.08%)
Loss Trade:
7 (18.92%)
Best Trade:
16.98 USD
Worst Trade:
-52.54 USD
Profitto lordo:
130.85 USD (9 528 pips)
Perdita lorda:
-190.67 USD (13 834 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (27.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.53 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
7.06%
Massimo carico di deposito:
31.60%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
12 (32.43%)
Short Trade:
25 (67.57%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-1.62 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
-27.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-130.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.56 USD (3)
Crescita mensile:
-21.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
135.32 USD
Massimale:
135.32 USD (54.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.13% (135.32 USD)
Per equità:
40.68% (89.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.98 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +27.79 USD
Massima perdita consecutiva: -130.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Mínimo de capital sugerido USD 250

Corretora sugerida de baixo spread: Corretora XM

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora XM, ... acessar a COPY de nome: Fund XM 250USD


Non ci sono recensioni
2025.09.17 07:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 06:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 14:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 09:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 20:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 17:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 13:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.02 01:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 01:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 01:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
