MD ASHRAFUL ISLAM

Swing Scalping Strategy

MD ASHRAFUL ISLAM
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 70%
Exness-Real
1:5
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
156 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
16.62 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
293.55 USD (233 262 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
156 (293.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
293.55 USD (156)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
82.29%
Massimo carico di deposito:
177.79%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
156 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
37.63% (187.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 60
EURNZD 22
EURJPY 17
XAGUSD 12
USDJPY 10
GBPUSD 9
EURAUD 7
AUDNZD 7
CHFJPY 7
GBPJPY 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 225
EURNZD 15
EURJPY 13
XAGUSD 5
USDJPY 21
GBPUSD 6
EURAUD 5
AUDNZD 2
CHFJPY 0
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 225K
EURNZD 2.4K
EURJPY 1.8K
XAGUSD 102
USDJPY 1.8K
GBPUSD 581
EURAUD 823
AUDNZD 193
CHFJPY 4
GBPJPY 96
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.62 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 156
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +293.55 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EarnBroker-Server
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ICMarkets-Live3
0.00 × 7
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 6
Exness-Real15
0.00 × 10
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ThreeTrader-Demo
0.00 × 10
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 9
343 più
BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIMM!!!

Just trade on (Do Your Own Research) DYOR, No need my extra Bio-Data.  

I M Economic Scalping Analyst. 

My Target is Account Fund Security on Trading. So, I try best of myself about TP & SL of Trading Entry Position. 

Here is the Data/History is my Trading Bio! 

This Scalping Method Price Action Strategy Value is BinancePay $1000 USDT. 

Subscribe me by this way > https://social.tp-redirect.com/s/XlrLpBRn Or, https://www.mql5.com/en/forum/336422 

-Thanks for stay with me.


Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Swing Scalping Strategy
30USD al mese
70%
0
0
USD
269
USD
8
0%
156
100%
82%
n/a
1.88
USD
38%
1:5
Copia

