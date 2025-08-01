Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
156 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
16.62 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
293.55 USD (233 262 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
156 (293.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
293.55 USD (156)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
82.29%
Massimo carico di deposito:
177.79%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
156 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
37.63% (187.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|EURNZD
|22
|EURJPY
|17
|XAGUSD
|12
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|7
|AUDNZD
|7
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|225
|EURNZD
|15
|EURJPY
|13
|XAGUSD
|5
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|5
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|0
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|225K
|EURNZD
|2.4K
|EURJPY
|1.8K
|XAGUSD
|102
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|581
|EURAUD
|823
|AUDNZD
|193
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|96
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.62 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 156
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +293.55 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 6
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 9
