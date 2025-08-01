SegnaliSezioni
Pedro Luiz Cerqueira Conrado

Decosta

Pedro Luiz Cerqueira Conrado
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 48%
OnEquity-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 727
Profit Trade:
3 322 (70.27%)
Loss Trade:
1 405 (29.72%)
Best Trade:
17 776.00 USD
Worst Trade:
-6 118.19 USD
Profitto lordo:
355 553.99 USD (1 233 717 pips)
Perdita lorda:
-266 982.83 USD (369 281 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (866.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 826.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
12.95%
Massimo carico di deposito:
59.81%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
3.50
Long Trade:
2 300 (48.66%)
Short Trade:
2 427 (51.34%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
18.74 USD
Profitto medio:
107.03 USD
Perdita media:
-190.02 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-6.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25 208.67 USD (7)
Crescita mensile:
-2.91%
Previsione annuale:
-35.31%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.50 USD
Massimale:
25 318.67 USD (16.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.76% (25 423.67 USD)
Per equità:
35.20% (101 462.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 4514
USDJPY# 57
EURUSD# 55
US30Cash 47
GBPUSD# 41
BTCUSD 4
GOLD.f 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 90K
USDJPY# 2K
EURUSD# 1.7K
US30Cash -6.8K
GBPUSD# 2.2K
BTCUSD 8
GOLD.f -2
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -28K
USDJPY# 1.1K
EURUSD# 925
US30Cash -27K
GBPUSD# 748
BTCUSD 230K
GOLD.f -206
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17 776.00 USD
Worst Trade: -6 118 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +866.00 USD
Massima perdita consecutiva: -6.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OnEquity-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Decosta
30USD al mese
48%
0
0
USD
283K
USD
59
85%
4 727
70%
13%
1.33
18.74
USD
35%
1:200
