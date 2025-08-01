- Crescita
Trade:
2 387
Profit Trade:
1 666 (69.79%)
Loss Trade:
721 (30.21%)
Best Trade:
171.01 GBP
Worst Trade:
-380.01 GBP
Profitto lordo:
6 366.82 GBP (258 614 pips)
Perdita lorda:
-7 297.85 GBP (200 520 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (39.69 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
199.71 GBP (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
505.05%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
180
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
1 231 (51.57%)
Short Trade:
1 156 (48.43%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.39 GBP
Profitto medio:
3.82 GBP
Perdita media:
-10.12 GBP
Massime perdite consecutive:
45 (-697.76 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-4 485.83 GBP (42)
Crescita mensile:
-79.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 000.08 GBP
Massimale:
4 499.11 GBP (81.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.34% (4 499.11 GBP)
Per equità:
94.16% (4 606.13 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|127
|EURUSD+
|125
|GBPAUD+
|110
|NZDUSD+
|109
|EURCAD+
|107
|EURJPY+
|105
|EURAUD+
|102
|AUDCAD+
|101
|GBPUSD+
|99
|AUDUSD+
|98
|EURGBP+
|98
|NZDCAD+
|98
|USDCHF+
|92
|GBPCAD+
|92
|CHFJPY+
|89
|AUDJPY+
|84
|NZDJPY+
|83
|GBPCHF+
|81
|USDJPY+
|79
|CADJPY+
|78
|AUDNZD+
|75
|NZDCHF+
|75
|GBPJPY+
|73
|AUDCHF+
|72
|CADCHF+
|70
|EURCHF+
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD+
|89
|EURUSD+
|22
|GBPAUD+
|120
|NZDUSD+
|-1.1K
|EURCAD+
|88
|EURJPY+
|250
|EURAUD+
|104
|AUDCAD+
|214
|GBPUSD+
|180
|AUDUSD+
|336
|EURGBP+
|267
|NZDCAD+
|-61
|USDCHF+
|254
|GBPCAD+
|200
|CHFJPY+
|134
|AUDJPY+
|95
|NZDJPY+
|90
|GBPCHF+
|132
|USDJPY+
|93
|CADJPY+
|99
|AUDNZD+
|-2.3K
|NZDCHF+
|-1.3K
|GBPJPY+
|68
|AUDCHF+
|214
|CADCHF+
|339
|EURCHF+
|213
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD+
|-4K
|EURUSD+
|-2.3K
|GBPAUD+
|4.4K
|NZDUSD+
|-6K
|EURCAD+
|3.1K
|EURJPY+
|6.5K
|EURAUD+
|2.7K
|AUDCAD+
|3.9K
|GBPUSD+
|8.1K
|AUDUSD+
|3.9K
|EURGBP+
|1.2K
|NZDCAD+
|-181
|USDCHF+
|6.9K
|GBPCAD+
|8.3K
|CHFJPY+
|2.4K
|AUDJPY+
|2.8K
|NZDJPY+
|-358
|GBPCHF+
|4.7K
|USDJPY+
|8K
|CADJPY+
|6K
|AUDNZD+
|-13K
|NZDCHF+
|-5.1K
|GBPJPY+
|3.5K
|AUDCHF+
|3.8K
|CADCHF+
|4.5K
|EURCHF+
|4.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +171.01 GBP
Worst Trade: -380 GBP
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 42
Massimo profitto consecutivo: +39.69 GBP
Massima perdita consecutiva: -697.76 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
