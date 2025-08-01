SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Magic26p
Cheung Tak Sze

Magic26p

Cheung Tak Sze
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -54%
VantageInternational-Live 22
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 387
Profit Trade:
1 666 (69.79%)
Loss Trade:
721 (30.21%)
Best Trade:
171.01 GBP
Worst Trade:
-380.01 GBP
Profitto lordo:
6 366.82 GBP (258 614 pips)
Perdita lorda:
-7 297.85 GBP (200 520 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (39.69 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
199.71 GBP (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
505.05%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
180
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
1 231 (51.57%)
Short Trade:
1 156 (48.43%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.39 GBP
Profitto medio:
3.82 GBP
Perdita media:
-10.12 GBP
Massime perdite consecutive:
45 (-697.76 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-4 485.83 GBP (42)
Crescita mensile:
-79.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 000.08 GBP
Massimale:
4 499.11 GBP (81.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.34% (4 499.11 GBP)
Per equità:
94.16% (4 606.13 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD+ 127
EURUSD+ 125
GBPAUD+ 110
NZDUSD+ 109
EURCAD+ 107
EURJPY+ 105
EURAUD+ 102
AUDCAD+ 101
GBPUSD+ 99
AUDUSD+ 98
EURGBP+ 98
NZDCAD+ 98
USDCHF+ 92
GBPCAD+ 92
CHFJPY+ 89
AUDJPY+ 84
NZDJPY+ 83
GBPCHF+ 81
USDJPY+ 79
CADJPY+ 78
AUDNZD+ 75
NZDCHF+ 75
GBPJPY+ 73
AUDCHF+ 72
CADCHF+ 70
EURCHF+ 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD+ 89
EURUSD+ 22
GBPAUD+ 120
NZDUSD+ -1.1K
EURCAD+ 88
EURJPY+ 250
EURAUD+ 104
AUDCAD+ 214
GBPUSD+ 180
AUDUSD+ 336
EURGBP+ 267
NZDCAD+ -61
USDCHF+ 254
GBPCAD+ 200
CHFJPY+ 134
AUDJPY+ 95
NZDJPY+ 90
GBPCHF+ 132
USDJPY+ 93
CADJPY+ 99
AUDNZD+ -2.3K
NZDCHF+ -1.3K
GBPJPY+ 68
AUDCHF+ 214
CADCHF+ 339
EURCHF+ 213
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD+ -4K
EURUSD+ -2.3K
GBPAUD+ 4.4K
NZDUSD+ -6K
EURCAD+ 3.1K
EURJPY+ 6.5K
EURAUD+ 2.7K
AUDCAD+ 3.9K
GBPUSD+ 8.1K
AUDUSD+ 3.9K
EURGBP+ 1.2K
NZDCAD+ -181
USDCHF+ 6.9K
GBPCAD+ 8.3K
CHFJPY+ 2.4K
AUDJPY+ 2.8K
NZDJPY+ -358
GBPCHF+ 4.7K
USDJPY+ 8K
CADJPY+ 6K
AUDNZD+ -13K
NZDCHF+ -5.1K
GBPJPY+ 3.5K
AUDCHF+ 3.8K
CADCHF+ 4.5K
EURCHF+ 4.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +171.01 GBP
Worst Trade: -380 GBP
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 42
Massimo profitto consecutivo: +39.69 GBP
Massima perdita consecutiva: -697.76 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 09:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati