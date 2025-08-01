- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
32 (78.04%)
Loss Trade:
9 (21.95%)
Best Trade:
454.62 EUR
Worst Trade:
-232.38 EUR
Profitto lordo:
1 828.26 EUR (10 763 pips)
Perdita lorda:
-728.47 EUR (33 036 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (639.90 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
639.90 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
81.03%
Massimo carico di deposito:
6.56%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.79
Long Trade:
13 (31.71%)
Short Trade:
28 (68.29%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
26.82 EUR
Profitto medio:
57.13 EUR
Perdita media:
-80.94 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-394.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-394.87 EUR (4)
Crescita mensile:
14.16%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
394.87 EUR (18.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.49% (394.87 EUR)
Per equità:
21.53% (1 852.93 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|AUDCAD
|16
|GBPJPY
|4
|WTI
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|700
|AUDCAD
|486
|GBPJPY
|45
|WTI
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-26K
|AUDCAD
|3.2K
|GBPJPY
|495
|WTI
|176
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +454.62 EUR
Worst Trade: -232 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +639.90 EUR
Massima perdita consecutiva: -394.87 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
TopFXSC-Live Server
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 27
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
275 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
8.6K
EUR
EUR
9
39%
41
78%
81%
2.50
26.82
EUR
EUR
22%
1:500