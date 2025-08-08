SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / STEP AI
Putri Rahmawanty

STEP AI

Putri Rahmawanty
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 88%
FBS-Real-7
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
956
Profit Trade:
795 (83.15%)
Loss Trade:
161 (16.84%)
Best Trade:
6 225.91 USD
Worst Trade:
-993.50 USD
Profitto lordo:
46 183.34 USD (233 377 pips)
Perdita lorda:
-23 463.28 USD (139 684 pips)
Vincite massime consecutive:
126 (4 445.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 063.24 USD (86)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
33.62%
Massimo carico di deposito:
48.48%
Ultimo trade:
15 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.82
Long Trade:
262 (27.41%)
Short Trade:
694 (72.59%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
23.77 USD
Profitto medio:
58.09 USD
Perdita media:
-145.73 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-3 121.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 950.94 USD (13)
Crescita mensile:
17.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 950.94 USD (12.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (4 969.10 USD)
Per equità:
55.12% (15 677.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 955
archived 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 16K
archived 6.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 94K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 225.91 USD
Worst Trade: -994 USD
Vincite massime consecutive: 86
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +4 445.13 USD
Massima perdita consecutiva: -3 121.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 più
XauUsd Leverage 1:1

Use minimum $1500 equity with 0.01 lot for copy this signal

Non ci sono recensioni
2025.09.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 06:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 04:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 13:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
