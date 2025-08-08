- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
956
Profit Trade:
795 (83.15%)
Loss Trade:
161 (16.84%)
Best Trade:
6 225.91 USD
Worst Trade:
-993.50 USD
Profitto lordo:
46 183.34 USD (233 377 pips)
Perdita lorda:
-23 463.28 USD (139 684 pips)
Vincite massime consecutive:
126 (4 445.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 063.24 USD (86)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
33.62%
Massimo carico di deposito:
48.48%
Ultimo trade:
15 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.82
Long Trade:
262 (27.41%)
Short Trade:
694 (72.59%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
23.77 USD
Profitto medio:
58.09 USD
Perdita media:
-145.73 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-3 121.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 950.94 USD (13)
Crescita mensile:
17.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 950.94 USD (12.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (4 969.10 USD)
Per equità:
55.12% (15 677.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|955
|archived
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16K
|archived
|6.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|94K
|archived
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 225.91 USD
Worst Trade: -994 USD
Vincite massime consecutive: 86
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +4 445.13 USD
Massima perdita consecutiva: -3 121.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
133 più
XauUsd Leverage 1:1
Use minimum $1500 equity with 0.01 lot for copy this signal
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
88%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
11
0%
956
83%
34%
1.96
23.77
USD
USD
55%
1:1