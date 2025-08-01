SegnaliSezioni
XAUUSD01
Qi Bin Liao

XAUUSD01

Qi Bin Liao
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
0%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
362
Profit Trade:
215 (59.39%)
Loss Trade:
147 (40.61%)
Best Trade:
2 569.00 USD
Worst Trade:
-1 925.71 USD
Profitto lordo:
50 354.32 USD (621 424 pips)
Perdita lorda:
-40 470.29 USD (229 797 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (7 690.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 690.89 USD (25)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
19.07%
Massimo carico di deposito:
168.91%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
250 (69.06%)
Short Trade:
112 (30.94%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
27.30 USD
Profitto medio:
234.21 USD
Perdita media:
-275.31 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 115.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 063.55 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 590.97 USD
Massimale:
13 826.58 USD (108.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
70.00% (6 394.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.cn 353
BTCUSD.cn 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.cn 10K
BTCUSD.cn -193
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.cn 17K
BTCUSD.cn 374K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 569.00 USD
Worst Trade: -1 926 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +7 690.89 USD
Massima perdita consecutiva: -1 115.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

QQ:315535721

黄金日内波段交易，单单带止损止盈！请按照手数比例0.5倍跟随即可！当天硬亏损风控资金1000美金以内，永不亏损加仓，只有盈利加仓动作，盈利无上限，风控层面采用物理层面隔离，2个账户，一个作为备用资金内转账户，一个作为交易资金账户，每次周转资金只用1500美金，其中500美金作为保证金形式的存在，避免触碰平台50%的强制平仓线,请放心跟随即可，感谢信任与支持！！！

