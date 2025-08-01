- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
362
Profit Trade:
215 (59.39%)
Loss Trade:
147 (40.61%)
Best Trade:
2 569.00 USD
Worst Trade:
-1 925.71 USD
Profitto lordo:
50 354.32 USD (621 424 pips)
Perdita lorda:
-40 470.29 USD (229 797 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (7 690.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 690.89 USD (25)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
19.07%
Massimo carico di deposito:
168.91%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
250 (69.06%)
Short Trade:
112 (30.94%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
27.30 USD
Profitto medio:
234.21 USD
Perdita media:
-275.31 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 115.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 063.55 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 590.97 USD
Massimale:
13 826.58 USD (108.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
70.00% (6 394.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|353
|BTCUSD.cn
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.cn
|10K
|BTCUSD.cn
|-193
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.cn
|17K
|BTCUSD.cn
|374K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 569.00 USD
Worst Trade: -1 926 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +7 690.89 USD
Massima perdita consecutiva: -1 115.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
QQ:315535721
黄金日内波段交易，单单带止损止盈！请按照手数比例0.5倍跟随即可！当天硬亏损风控资金1000美金以内，永不亏损加仓，只有盈利加仓动作，盈利无上限，风控层面采用物理层面隔离，2个账户，一个作为备用资金内转账户，一个作为交易资金账户，每次周转资金只用1500美金，其中500美金作为保证金形式的存在，避免触碰平台50%的强制平仓线,请放心跟随即可，感谢信任与支持！！！
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
400USD al mese
0%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
13
34%
362
59%
19%
1.24
27.30
USD
USD
70%
1:500