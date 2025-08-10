- Crescita
Trade:
541
Profit Trade:
212 (39.18%)
Loss Trade:
329 (60.81%)
Best Trade:
3 389.44 USD
Worst Trade:
-904.49 USD
Profitto lordo:
24 033.51 USD (27 404 282 pips)
Perdita lorda:
-25 968.92 USD (23 220 680 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 123.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 250.74 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
5.43%
Massimo carico di deposito:
0.02%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
429 (79.30%)
Short Trade:
112 (20.70%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-3.58 USD
Profitto medio:
113.37 USD
Perdita media:
-78.93 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 042.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 972.05 USD (12)
Crescita mensile:
-0.19%
Previsione annuale:
-3.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 935.41 USD
Massimale:
6 450.18 USD (102.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.37% (2 865.14 USD)
Per equità:
0.18% (23.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|541
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-1.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|4.2M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 389.44 USD
Worst Trade: -904 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 123.94 USD
Massima perdita consecutiva: -1 042.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
Non ci sono recensioni
