- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 981
Profit Trade:
1 674 (56.15%)
Loss Trade:
1 307 (43.84%)
Best Trade:
128.28 USD
Worst Trade:
-166.50 USD
Profitto lordo:
9 990.81 USD (422 930 pips)
Perdita lorda:
-7 718.70 USD (376 820 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (2 056.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 056.11 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
38.12%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
579
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
1 735 (58.20%)
Short Trade:
1 246 (41.80%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
5.97 USD
Perdita media:
-5.91 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-263.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-373.35 USD (16)
Crescita mensile:
2.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 543.27 USD
Massimale:
1 786.89 USD (1.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.78% (1 786.89 USD)
Per equità:
1.41% (1 426.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|196
|USDJPY
|188
|EURCAD
|173
|EURAUD
|166
|EURJPY
|161
|EURUSD
|151
|USDCAD
|135
|NZDJPY
|131
|CHFJPY
|129
|AUDUSD
|120
|GBPNZD
|119
|GBPAUD
|116
|GBPUSD
|115
|NZDCAD
|112
|USDCHF
|112
|GBPCHF
|101
|EURGBP
|92
|EURNZD
|83
|NZDCHF
|78
|GBPCAD
|77
|EURCHF
|58
|AUDJPY
|57
|CADJPY
|54
|AUDCAD
|53
|AUDCHF
|50
|NZDUSD
|43
|CADCHF
|43
|AUDNZD
|35
|NDX
|26
|XAUUSD
|7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|83
|USDJPY
|544
|EURCAD
|21
|EURAUD
|-373
|EURJPY
|520
|EURUSD
|185
|USDCAD
|108
|NZDJPY
|351
|CHFJPY
|403
|AUDUSD
|12
|GBPNZD
|156
|GBPAUD
|-153
|GBPUSD
|152
|NZDCAD
|15
|USDCHF
|-58
|GBPCHF
|-58
|EURGBP
|-27
|EURNZD
|127
|NZDCHF
|-272
|GBPCAD
|-214
|EURCHF
|119
|AUDJPY
|382
|CADJPY
|554
|AUDCAD
|-201
|AUDCHF
|-78
|NZDUSD
|120
|CADCHF
|65
|AUDNZD
|7
|NDX
|-155
|XAUUSD
|-62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|2.5K
|USDJPY
|3.9K
|EURCAD
|865
|EURAUD
|-11K
|EURJPY
|25K
|EURUSD
|8.5K
|USDCAD
|8.4K
|NZDJPY
|8.3K
|CHFJPY
|6.9K
|AUDUSD
|-1.2K
|GBPNZD
|2.5K
|GBPAUD
|-19K
|GBPUSD
|9.4K
|NZDCAD
|3.5K
|USDCHF
|-1.8K
|GBPCHF
|2.2K
|EURGBP
|-345
|EURNZD
|7.9K
|NZDCHF
|-3.7K
|GBPCAD
|4.2K
|EURCHF
|4K
|AUDJPY
|11K
|CADJPY
|8.6K
|AUDCAD
|-3.7K
|AUDCHF
|-3.6K
|NZDUSD
|-1.3K
|CADCHF
|2.7K
|AUDNZD
|-6.7K
|NDX
|-15K
|XAUUSD
|-6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +128.28 USD
Worst Trade: -167 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +2 056.11 USD
Massima perdita consecutiva: -263.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
