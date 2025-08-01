SegnaliSezioni
Raymisel Delgado Ogando

Argus

Raymisel Delgado Ogando
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 981
Profit Trade:
1 674 (56.15%)
Loss Trade:
1 307 (43.84%)
Best Trade:
128.28 USD
Worst Trade:
-166.50 USD
Profitto lordo:
9 990.81 USD (422 930 pips)
Perdita lorda:
-7 718.70 USD (376 820 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (2 056.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 056.11 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
38.12%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
579
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
1 735 (58.20%)
Short Trade:
1 246 (41.80%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
5.97 USD
Perdita media:
-5.91 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-263.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-373.35 USD (16)
Crescita mensile:
2.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 543.27 USD
Massimale:
1 786.89 USD (1.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.78% (1 786.89 USD)
Per equità:
1.41% (1 426.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 196
USDJPY 188
EURCAD 173
EURAUD 166
EURJPY 161
EURUSD 151
USDCAD 135
NZDJPY 131
CHFJPY 129
AUDUSD 120
GBPNZD 119
GBPAUD 116
GBPUSD 115
NZDCAD 112
USDCHF 112
GBPCHF 101
EURGBP 92
EURNZD 83
NZDCHF 78
GBPCAD 77
EURCHF 58
AUDJPY 57
CADJPY 54
AUDCAD 53
AUDCHF 50
NZDUSD 43
CADCHF 43
AUDNZD 35
NDX 26
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 83
USDJPY 544
EURCAD 21
EURAUD -373
EURJPY 520
EURUSD 185
USDCAD 108
NZDJPY 351
CHFJPY 403
AUDUSD 12
GBPNZD 156
GBPAUD -153
GBPUSD 152
NZDCAD 15
USDCHF -58
GBPCHF -58
EURGBP -27
EURNZD 127
NZDCHF -272
GBPCAD -214
EURCHF 119
AUDJPY 382
CADJPY 554
AUDCAD -201
AUDCHF -78
NZDUSD 120
CADCHF 65
AUDNZD 7
NDX -155
XAUUSD -62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 2.5K
USDJPY 3.9K
EURCAD 865
EURAUD -11K
EURJPY 25K
EURUSD 8.5K
USDCAD 8.4K
NZDJPY 8.3K
CHFJPY 6.9K
AUDUSD -1.2K
GBPNZD 2.5K
GBPAUD -19K
GBPUSD 9.4K
NZDCAD 3.5K
USDCHF -1.8K
GBPCHF 2.2K
EURGBP -345
EURNZD 7.9K
NZDCHF -3.7K
GBPCAD 4.2K
EURCHF 4K
AUDJPY 11K
CADJPY 8.6K
AUDCAD -3.7K
AUDCHF -3.6K
NZDUSD -1.3K
CADCHF 2.7K
AUDNZD -6.7K
NDX -15K
XAUUSD -6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +128.28 USD
Worst Trade: -167 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +2 056.11 USD
Massima perdita consecutiva: -263.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
2025.10.08 01:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 05:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 03:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 15:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
