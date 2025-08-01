SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PROJEKT 8 ATOM 10 010
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 010

Ladislav Bastrnak
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 16%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 256
Profit Trade:
2 264 (69.53%)
Loss Trade:
992 (30.47%)
Best Trade:
376.76 EUR
Worst Trade:
-177.98 EUR
Profitto lordo:
18 833.60 EUR (36 810 148 pips)
Perdita lorda:
-12 734.78 EUR (38 920 290 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (292.79 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
414.35 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
94.53%
Massimo carico di deposito:
1.47%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
288
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.27
Long Trade:
1 589 (48.80%)
Short Trade:
1 667 (51.20%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
1.87 EUR
Profitto medio:
8.32 EUR
Perdita media:
-12.84 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-139.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-608.34 EUR (6)
Crescita mensile:
6.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
972.87 EUR (2.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.96% (972.87 EUR)
Per equità:
6.10% (1 957.83 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 3256
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 7K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -2.1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +376.76 EUR
Worst Trade: -178 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +292.79 EUR
Massima perdita consecutiva: -139.40 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.01 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PROJEKT 8 ATOM 10 010
999USD al mese
16%
0
0
USD
56K
EUR
9
100%
3 256
69%
95%
1.47
1.87
EUR
6%
1:500
Copia

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

