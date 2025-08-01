SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CODED PIPS
Raphael Akinkunmi

CODED PIPS

Raphael Akinkunmi
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 187%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
87 (90.62%)
Loss Trade:
9 (9.38%)
Best Trade:
17.09 USD
Worst Trade:
-2.28 USD
Profitto lordo:
199.93 USD (13 683 pips)
Perdita lorda:
-12.95 USD (1 157 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (135.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.68 USD (56)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
41.37%
Massimo carico di deposito:
32.39%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
41.83
Long Trade:
55 (57.29%)
Short Trade:
41 (42.71%)
Fattore di profitto:
15.44
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
2.30 USD
Perdita media:
-1.44 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.47 USD (2)
Crescita mensile:
75.02%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.27 USD
Massimale:
4.47 USD (1.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.18% (4.45 USD)
Per equità:
45.06% (114.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 25
GBPJPY 15
GBPUSD 15
EURUSD 12
CHFJPY 9
AUDUSD 5
EURJPY 3
NZDJPY 3
NZDUSD 3
CADJPY 2
USDCAD 1
USDCHF 1
AUDCAD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 55
GBPJPY 25
GBPUSD 24
EURUSD 21
CHFJPY 41
AUDUSD 8
EURJPY 3
NZDJPY 7
NZDUSD -4
CADJPY 1
USDCAD 0
USDCHF 2
AUDCAD 0
AUDJPY 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.2K
GBPJPY 2.9K
GBPUSD 1K
EURUSD 995
CHFJPY 2.4K
AUDUSD 386
EURJPY -24
NZDJPY 339
NZDUSD -130
CADJPY 189
USDCAD 14
USDCHF 82
AUDCAD 3
AUDJPY 152
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.09 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +135.68 USD
Massima perdita consecutiva: -4.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
MYFX-US07-Live
0.00 × 27
ForexTimeFXTM-Pro
0.00 × 17
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 10
TTCM-Live
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 10
FXDD-MT4 Live Server
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 17
SimpleFX-DemoUK
0.00 × 6
MYFXMarkets-US03-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.03 × 110
ICMarkets-Live09
0.03 × 99
ICMarkets-Live08
0.10 × 10
ICMarkets-Live18
0.10 × 10
GoMarkets-Real 2
0.10 × 124
ViproMarkets-Live
0.13 × 23
Pepperstone-Edge03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.17 × 6
ICMarkets-Live16
0.20 × 15
FBS-Real-7
0.30 × 27
85 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
basic trading systems and rules 
Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.31 23:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.08 10:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Share of trading days is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 11:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 11:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CODED PIPS
75USD al mese
187%
0
0
USD
287
USD
9
6%
96
90%
41%
15.43
1.95
USD
45%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.